На Киевщине работает ППО
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы. в частности, под ударом снова оказалась Киевская область.
Ночью 26 февраля Россия ударила по Киевской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КОВА.
Смотрите также В сети пишут о взрывах в Саках, Севастополе и в районе аэродрома Бельбек
В Киевской области громко
В Киевской областной военной администрации сообщили о взрывах на Киевщине. Там отметили, что воздушная тревога в регионе продолжается.
В области работает ПВО,
– говорится в сообщении.
Сейчас больше никакой информации нет.
Во время воздушной тревоги нужно спуститься в ближайшее укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать воздушную тревогу.
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, взрывы прогремели в Сумах, Харькове, Кропивницком и в Черкассах и области. Россия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед", которые бьют по разным городам.