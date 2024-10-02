На Киевщине работает ПВО: область атакуют ударные БпЛА

Вечером 2 октября в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники. Впоследствии власти сообщили о работе ПВО в регионе.

Об этом сообщает Киевская ОВА. Сейчас в Киевской области звучит воздушная тревога.

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В столице работает ПВО

В 23:15 в столице раздался сигнал воздушной тревоги.

По данным ОВА, в воздушном пространстве Киева зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– пишут в сообщении.

Также в Воздушных силах ВСУ добавили, что БПЛА находятся на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей – курс юго-западный.

Напомним, что вечером 2 октября в Харькове прогремели взрывы, перед этим в области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы российских ударных дронов и скоростных целей.

За последнюю неделю российская армия применила около 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет для ударов по Украине.