Сломанный и уставший: в сети показали ремонт Крымского моста со спутниковых снимков

Российские захватчики без устали продолжают ремонтировать Крымский мост после того, как его несколько раз посетил "хлопок". Так, в сети появились спутниковые снимки того, как продолжаются работы на этом мостовом переходе.

Кроме того, на кадрах можно увидеть, какая именно часть мостового перехода потерпела наибольшее поражение. На снимках можно увидеть, как на Крымском мосту работает российская техника.

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Как происходит ремонт на Крымском мосту

На снимках можно увидеть, как функционировал мост в разные интервалы времени. В частности, эти фотографии были сделаны 30 июля, а также 4 и 13 августа.

Спутник показал, что работы на мостовом переходе продолжаются медленно. Оккупанты также не спешат восстанавливать мостовой переход после нескольких повреждений на нем и не продвигаются в этом направлении.

Как идет ремонт на Крымском мосту / Видео с телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

Также на снимках можно обнаружить, что железная дорога на Крымском мосту не работает. По крайней мере, там не видно, как движутся поезда.

В то же время, автомобильный мостовой переход работает с ограничениями, а движение транспорта осуществляется только невредимой дорогой.

Напоследок стоит отметить, что оккупанты пытаются скрыть серьезные повреждения на Крымском мосту. Кроме того, неизвестно, когда именно россияне смогут завершить все работы на мостовом переходе, несмотря на обещания сделать это до сентября 2023 года.

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