Давно не секрет, что россияне не жалеют людей. Но все равно новые факты шокируют. Командир РДК Денис Никитин рассказал, как враг ведет себя на Курщине, то есть на собственной территории.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.Live. К слову, потери КНДР на Курщине считают уже на тысячи.

Смотрите также Приказал "зачистить" мирных жителей: расследование российских преступлений от Третьей штурмовой

Россияне расстреливают собственные дома в Курской области

Речь о селе Козинка. Там враг бил из танка по зданию, где, как он думал, были военные Русского добровольческого корпуса.

Мы просто видим, когда по территории России едет российский танк, стреляет в российский же дом и от него остаются только обломки,

– объяснил ситуацию Никитин.

Это означает, что россиянам просто плевать на собственных людей, которые могли быть в том доме. По словам Никитина, для россиян это нормально, потому что, мол, идет война, продолжаются "обычные рабочие процессы". Они мыслят так: есть задача и ее надо выполнить. Любой ценой, даже если при этом погибнут граждане России.

Так всему миру становится ясно: Россия не будет считаться с потерями и разрушениями на собственной территории. То, что россияне не могут освободить, они просто уничтожат.

Зеленский также высказался похожим образом: пока Путин играет "Орешником", россияне на побережье Черного моря захлебываются мазутом после катастрофы с танкерами.