Лиманский рок: украинские бойцы отразили масштабное механизированное наступление россиян, – видео

Каждый день появляются новые видео того, как наши бойцы без устали уничтожают вражескую технику. В телеграм-канале Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выложили ролик под тяжелую музыку в стиле рок. В нем показан результат работы наших дроводов.

На Рождество аэроразведчики группы Foxtrot поздравили россиян с праздником. Подарки выглядели прилично: граната в нарядной бумаге, украшенная бантом. Презент доставили дроном-курьером в окопы – бросили как была, в бумаге.

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Как удалось отразить наступление врага под Лиманом

Отражение масштабного механизированного наступления с помощью ударных дронов на Лиманском направлении,

– говорится в подписи к ролику.

В видео можно увидеть не менее пяти машин россиян – два танка и три боевых машины пехоты. За этой техникой наблюдает дрон. Впоследствии он ударяет в три вражеских машины, последние две облетает, ища лучший угол удара. И тоже поражает.

Дроны работают по колонне россиян на Лиманском направлении: смотрите видео

Конечно, за этими хорошими роликами стоит тяжелая работа. Средств на дроны и другие нужды всегда не хватает.

Что происходит на фронте сейчас

Россияне выдумали, что якобы захватили Марьинку на Рождество. Но это неправда. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун говорит, что Силы обороны находятся в административных границах города. Марьинка уничтожена полностью, но говорить, что ее полностью захватили, не корректно.

В Генштабе вечером 25 декабря сообщили, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. По самой Марьинке россияне стреляли из артиллерии и минометов.

А вот в западном СМИ вышла статья о ситуации под Авдеевкой. Некоторые считают ее угрожающей уже сейчас, а некоторые говорят, что сейчас у Украины достаточно сил, чтобы удержать город. Но их может не хватить, если Россия усилит давление, подробнее читайте здесь.