В результате атаки "Шахедов" во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры

Ночью 9 апреля Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА. Также Козицкий рассказал, сколько ударных БПЛА удалось сбить, передает 24 Канал.

Смотрите также Под прицелом была критическая инфраструктура: в Одесской области обломки дрона наделали неприятностей

Какие последствия атаки на Львовскую область

Оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме

Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Чиновник рассказал, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, вошедшие в воздушное пространство региона.

К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших,

– сообщил Козицкий.

В то же время председатель ОВА отметил, что все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Читайте также Ночью враг атаковал Полтавщину БGЛА: по дронам работали мобильные группы

Главное об этой ночной атаке России на Украину