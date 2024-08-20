На месте работают пожарные, – Тернопольская ОГА о ночной атаке

Тернополь стал целью атаки "Шахедов" в ночь на 20 августа. В городе уже несколько часов продолжается пожар.

В Тернопольской ОГА сообщили, что по состоянию на 07:13 на месте происшествия все еще работают пожарные.

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Что известно о ситуации на Тернопольщине

Пожар связан с ночной атакой. В администрации не предоставили подробностей, однако сообщили, что детали представители ОВА и ГСЧС сообщат на брифинге в 9 часов утра.

На месте пожара работают сотрудники службы ГСЧС и полиции,

– сообщили в ОВА.

Также местная администрация призвала местных жителей при планировании дня ограничить пребывание на улице, а особенно это касается детей. В Тернопольском районе специалисты проводят замеры качества воздуха.

Напомним, что после атаки дронами мэр Тернополя Сергей Надал обратился к тернополян, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой.

Он призвал людей крепко закрыть окна из-за "ощутимого запаха горелости". Также он попросил местных жителей не публиковать фото, видео и не распространять ложной информации в социальных сетях.

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Напомним, что ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. ПВО работала в разных регионах. В частности взрывы слышали в Хмельницкой области и в Киевской области.