На момент ракетного обстрела Дрогобыча на предприятии были работники: есть ли пострадавшие
Источник:Степан Кулиняк
Утром 21 сентября россияне нанесли три ракетных удара по Дрогобычу. Оккупанты попали в объекты промышленной инфраструктуры.
В момент ракетного обстрела на предприятии находились сотрудники. Об этом сообщил начальник Дрогобычской РГА.
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Есть ли пострадавшие в результате ракетных ударов в Дрогобыче
Степан Кулиняк рассказал, что во время первой воздушной тревоги произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. В результате обстрела повреждена значительная часть зданий.
К счастью, информации о погибших или пострадавших пока нет, хотя на момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники,
– отметил чиновник.
Начальник РГА добавил, что все оперативные службы на месте. Во время второй тревоги в Дрогобыче было спокойно.
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Россияне ударили по городу трижды
- Глава Львовской ОВА рассказал, что, по предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча.
- Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, возгорание на площади около 30 квадратных метров.
- Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Площадь возгорания – 20 квадратных метров.
- По состоянию на 07:47 пожары еще тушат.