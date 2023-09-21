На момент ракетного обстрела Дрогобыча на предприятии были работники: есть ли пострадавшие

21 сентября 2023, 10:31
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Степан Кулиняк

Утром 21 сентября россияне нанесли три ракетных удара по Дрогобычу. Оккупанты попали в объекты промышленной инфраструктуры.

В момент ракетного обстрела на предприятии находились сотрудники. Об этом сообщил начальник Дрогобычской РГА.

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Есть ли пострадавшие в результате ракетных ударов в Дрогобыче

Степан Кулиняк рассказал, что во время первой воздушной тревоги произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. В результате обстрела повреждена значительная часть зданий.

К счастью, информации о погибших или пострадавших пока нет, хотя на момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники,
– отметил чиновник.

Начальник РГА добавил, что все оперативные службы на месте. Во время второй тревоги в Дрогобыче было спокойно.

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Россияне ударили по городу трижды

  • Глава Львовской ОВА рассказал, что, по предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча.
  • Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, возгорание на площади около 30 квадратных метров.
  • Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Площадь возгорания – 20 квадратных метров.
  • По состоянию на 07:47 пожары еще тушат.

Автор: Юлія Лобурак