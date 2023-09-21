На момент ракетного обстрела Дрогобыча на предприятии были работники: есть ли пострадавшие

Утром 21 сентября россияне нанесли три ракетных удара по Дрогобычу. Оккупанты попали в объекты промышленной инфраструктуры.

В момент ракетного обстрела на предприятии находились сотрудники. Об этом сообщил начальник Дрогобычской РГА.

Узнайте больше Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября

Есть ли пострадавшие в результате ракетных ударов в Дрогобыче

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

Степан Кулиняк рассказал, что во время первой воздушной тревоги произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. В результате обстрела повреждена значительная часть зданий.

К счастью, информации о погибших или пострадавших пока нет, хотя на момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники,

– отметил чиновник.

Начальник РГА добавил, что все оперативные службы на месте. Во время второй тревоги в Дрогобыче было спокойно.

Важно Россияне атаковали Украину 43 крылатыми ракетами: Залужный рассказал о работе ПВО

Россияне ударили по городу трижды