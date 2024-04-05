Россияне пытались прорвать оборону на Новопавловском направлении: карта фронта 5 апреля

За прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Россияне пытались прорвать оборону наших войск под Лиманом, Орехово. Больше всего атак произошло вблизи Бахмута и на Новопавловском направлении.

Украинские воины отбили десятки атак и нанесли врагу потери. О ситуации на фронте по состоянию на сегодня, 5 апреля, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. 24 Канал анализирует, как изменилась ситуация.

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Удары врага

Российская армия нанесла 4 ракетных и 80 авиационных ударов, осуществила 108 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиаудары россияне осуществили по населенным пунктам: Волфино Сумской области; Огирцево – Харьковской; Белогоровка – Луганской; Терны, Ямполовка, Ивановское, Дружба, Железное, Андреевка, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Водяное, Владимировка, Старомайорское – Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино – Запорожской.

россияне осуществили по населенным пунктам: Волфино Сумской области; Огирцево – Харьковской; Белогоровка – Луганской; Терны, Ямполовка, Ивановское, Дружба, Железное, Андреевка, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Водяное, Владимировка, Старомайорское – Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино – Запорожской. Из артиллерии враг обстрелял около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на всех направлениях фронта

направлениях обстановка без существенных изменений.враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.направлении накануне оккупанты не вели наступательных (штурмовых) действий.они пытались прорвать оборону ВСУ – наши воины отбили четыре атаки возле Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отбили 30 атак войск врага у Белогоровки, Верхнекаменки Луганской области; Спирного, Часового Яра, Ивановского, Ступочок, Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где россияне, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение.

Силы обороны остановили 2 российские атаки вблизи Первомайского и Невельского, где оккупанты хотели выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Урожайное – там захватчики, при поддержке авиации, более 20 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, россияне совершили 4 неудачные попытки атаковать позиции украинских военных возле Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

ВСУ наносят удары по врагу

направлении агрессор не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра – накануне он совершил 5 безуспешных атак позиций Сил обороны.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух зенитно-ракетных комплексах вооруженных сил России.

Подразделения ракетных войск тоже поразили такой район, а еще 2 артиллерийские системы, радиолокационную и станцию РЭБ, два средства ПВО оккупантов.