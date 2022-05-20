На оккупированной части Харьковской области враг блокирует связь и планирует транслировать российские телеканалы

Несмотря на успехи Вооруженных Сил Украины на Харьковском направлении, некоторые населенные пункты остаются под оккупацией России. Как сообщили в Генштабе, сейчас во временно захваченных территориях враг пытается распространить кремлевскую пропаганду.

Для этого кафиры обрезают связь с родными, которые находятся в подконтрольных Украине областях, а также пытаются провести в населенном пункте свое теле- и радиовещание.

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Ситуация на временно занятых территориях Харьковской области

По данным Генштаба ВСУ, несмотря на сопротивление местного населения, враг пытается насадить пророссийские настроения и заставить верить людей в кремлевские нарративы. Чтобы те потеряли связь с реальным миром, кафиры продолжают блокировать работу украинских операторов и пытаются наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов. Параллельно происходит распространение пропагандистских материалов.

Ранее советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко рассказал, что в эфирах пропутинских телеканалов неоднократно раздавался тезис о том, что власть в Харькове вроде бы захватили россияне. Вероятно, делая ставку на пропаганду, решители пытаются сломать боевой дух горожан.

Контрнаступление на Харьковщине: последние новости

По предварительным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Харьковском направлении россияне пытаются вернуть утраченные позиции, откуда их выбили украинские защитники. В то же время, наши военные проводят успешные контрнаступательные действия.

По словам Анны Маляр, наши воины почти полностью уволили Харьковскую область . Только за последние две недели было деоккупировано 23 населенных пункта, однако захватчики пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп для дальнейшего возобновления огня. Так, по данным Генштаба, российские бойцы планируют возобновлять наступление в районе города Изюм и помешать нашим военным дойти до границы с Россией.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает , что, несмотря на все попытки россиян, остановить контрнаступление украинских военных уже практически невозможно.

Между тем выбравшиеся из-под оккупации жители рассказывают о пережитых ужасах. Так, полиции показали поселок Степанки , недавно удалось освободить от враждебной оккупации. В нем захватчики разрушили все, что могли: жилые дома, частные подворья, автомобили. По данным следователей, кафиры убивали местных жителей.

Отступая, российские кафиры не жалеют ничего живого и беспорядочно разрушают все, что случается им на пути. Кроме подорванных мостов в области, которые разрушили для замедления контрнаступления, захватчики изуродовали дома, парки и даже детские аттракционы.

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