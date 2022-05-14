На оккупированной Луганской области жены мобилизованных устроили стихийный митинг

На оккупированных Россией территориях Луганской области прошел стихийный митинг жен мобилизованных военных. В городе Ровеньки, который под временным контролем ставленников Кремля, жены военных пришли в местный "военкомат".

Жены военных требуют встречи со ставленником Кремля Пасечником

О митинге в Ровеньках сообщил украинский журналист Денис Казанский. По его информации, жены мобилизованных мужчин вышли на стихийный митинг под местный "военкомат".

Вниманию Оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях трех областей Украины

Женщины призвали так называемую оккупационную власть обнародовать реальную ситуацию на фронте и требовали встречи с кремлевским муртадом Леонидом Пасечником.

Жены мобилизованных военных рассказывают, что вооруженные силы России на Харьковском направлении отступили и бросили их мужчин. Сообщается, что военные из Донбасса остались без прикрытия.

Видео со стихийного митинга в оккупированных Ровеньках

Россия бросает на войну мобилизованных из Донбасса

Вооруженные силы России ежедневно несут огромные потери в войне в Украине. Только по состоянию на утро 14 мая, по данным Генштаба ВСУ, погибли более 27 тысяч российских военных.

На фоне безумных потерь в России пытались провести скрытую мобилизацию. В украинской разведке заявили, что Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию. Россия мобилизует в армию безработных и "казаков" из Краснодарского края и Ростовской области. Им предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.

10 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия переместила на территорию Украины 500 мобилизованных бойцов из оккупированного Донбасса. В украинской разведке рассказали, что россияне отменили медосмотр для "призывников" в ОРДЛО. Единственный шанс не пойти на войну – это дать взятку.

Последние новости из Донбасса

Украинские защитники 14 мая отразили 12 атак врага в зоне проведения Операции Объединенных сил. Нашим воинам удалось уничтожить значительное количество вражеской техники. В то же время на 6 локациях продолжаются бои.

В Генштабе ВСУ 14 мая сообщили, что оккупационные войска производят штурмовые действия на Донбассе. Также в Генштабе отметили, что войска агрессора имеют частичный успех в районе Авдеевки.

В Пентагоне заявляли, что наступательные планы россиян на Донбассе срывают удачные действия украинских артиллеристов. Как известно, Россия поставила своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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