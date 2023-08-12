Историческая справедливость: на острове Змеиный был установлен пограничный знак
Источник:Сергей Дейнеко
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко 12 августа сообщил, что на острове Змеиный установили пограничный знак нашего государства. Таким образом, наши военные восстановили историческую справедливость.
Эту операцию наши пограничники проводили вместе с представителями ГУР МО. Дейнеко напомнил, что предыдущий пограничный знак уничтожили еще в начале полномасштабного вторжения в нашу страну оккупанты.
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Пограничники установили знак на Змеином
Дейнеко отметил, что провели эту операцию с украинской разведкой военнослужащие Измаильского пограничного отряда. Он подчеркнул, что, кроме острова Змеиный, наши военные планируют установить пограничный знак и в украинском Крыму, но уже после его деоккупации Силами обороны.
Вместе с Дмитрием Усовым (замглавы ГУР МО – 24 Канал) и ребятами отдали уважение всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит,
– сказал глава Госпогранслужбы.
Пограничники вместе с ГУР установили знак на Змеином / Видео с фейсбук-страницы Сергея Дейнеко
В заключение он заверил, что Украина непременно победит россиян на поле боя и вернет всю свою территорию. Закончил свое обращение Дейнеко традиционным украинским национальным лозунгом – Слава Украине!
Что происходит на острове Змеиный
- Российские захватчики ночью 30 июля в очередной раз атаковали остров Змеиный. В частности, туда они сбросили 2 авиабомбы неустановленного образца со своих самолетов.
- До этого оккупанты атаковали Змеиный 13 июля. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что основной целью этой атаки является не столько террор, сколько "знаки внимания", связанные с зерновым соглашением, из которого Россия потом цинично вышла
- Кроме того, в 500-й день войны Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Он вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком почтил память павших героев, защищавших остров.
- К тому же глава ГУР МО Кирилл Буданов поручил установить украинский флаг на острове Змеиный. Он отметил, что хочет, чтобы "флаг смотрел в сторону Крыма".