На Полтавщине прогремели взрывы: туда летела скоростная цель

Российские войска не прекращают террор украинских городов и их населения. Так, под атакой врага оказалась Полтавская область.

Известно, что в регионе слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "ОК Кременчуг".

Смотрите также Украина целый день под атакой "Шахедов": тревога добралась до Киевщины и ряда других областей

Взрывы в Полтавской области

Около половины 7 утра, а именно в 6:21, в Воздушных силах предупредили об опасности для жителей Полтавской области. Там проинформировали о движении скоростной цели в регионе.

Скоростная цель на Полтавщине на Кременчуг,

– говорилось в сообщении.

Заметим, что воздушную тревогу в области объявили еще в 5:17.

В 6:21 в телеграмм-канале "ОК Кременчуг" написали, что был взрыв в Кременчуге. Добавим, что в мониторинговом паблике указали "Кременчуг - взрывы. Город под ударом баллистики".

Сейчас местные власти не комментировали ситуацию.

Напомним, что утром 13 декабря взрывы также прогремели в Харькове. По предварительной информации – удары пришлись по близкому пригороду, сообщал Игорь Терехов.