На Полтавщине прогремели взрывы: в области объявлена тревога
Источник:Суспильне
Вечером 30 июля в Полтавской области прогремели взрывы. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает украинцев находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Полтавской области слышали взрывы
В Полтавской области в 22.12 объявили воздушную тревогу. О звуках взрывов местные жители сообщили около 23:05.
В Полтавской общине слышны звуки взрывов. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что вражеские "Шахеды" залетают на Полтавщину с севера и для области сохраняется угроза ударных БПЛА.
Уже в 23:11 жителей Полтавщины предупредили о новой угрозе.
Скоростная цель на Полтавщине!
– написали в Воздушных силах.
К слову, взрывы после объявления воздушной тревоги прогремели также в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил, что на Киевщине работают силы ПВО.