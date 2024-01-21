В Полтавской области слышали громкие звуки: что говорят в ОВА

Местные жители днем 21 января сообщили, что в регионе были слышны взрывы. В областной военной администрации отметили, что поводов для тревоги нет.

Филипп Пронин в своем телеграм-канале сообщил, что на территории области попаданий не зафиксировано. В регионе в тот момент продолжалась воздушная тревога.

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Детали громких звуков

Около 13:45 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы отметили, что в ряде регионов есть угроза применения баллистического вооружения.

Впоследствии СМИ со ссылкой на местных сообщили, что в регионе были слышны взрывы. В Полтавской ОВА отметили, что попаданий не зафиксировано.

Сохраняем спокойствие. На территории области попаданий не зафиксировано. Во время тревоги находитесь в укрытиях,

– отметил Пронин.

​​​Отбои воздушной тревоги в Полтавской области сообщили в 14:28.

Ракета по Кропивницкому

Днем в Кропивницком тоже было громко – на этот раз причиной стали российские ракеты. В 13:47 в ОВА предупредили, что на город летит ракета. Произошло это во время воздушной тревоги, объявившейся в связи с угрозой применения баллистического вооружения.

В то же время позже местные сообщили, что слышали два взрыва. В ОВА ситуацию пока не комментировали. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до завершения сигнала тревоги.

Ночная атака БПЛА

Применение баллистики означает преимущественно использование врагом баллистических ракет типа "Искандер", С-300 и запуск боеприпасов с ТРК "Точка У". Такие ракеты, в отличие от крылатых, сначала поднимаются на значительную высоту, а уже потом падают на цель. ПВО трудно перехватывать такие цели.

Следует добавить, что ночью 21 января враг также пытался терроризировать Украину дронами-камикадзе. Под угрозой оказались южные области. Акустически дроны-камикадзе зафиксировали в Николаевской области около половины 4 утра. Всего было зафиксировано 2 пуска беспилотников.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон.

К сожалению, было попадание на Николаевщине. Россияне ударили по жилому сектору. Оккупанты повредили дом и летнюю кухню. Кроме того, произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.