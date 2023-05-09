Россиянам пришлось смотреть парад на 9 мая с украинской озвучкой: в сети показали видео

На российском телевидении внезапно во время трансляции парада ко Дню победы зчувал украинский язык. Россиянам пришлось смотреть "победобесие" с украинской звуковой дорожкой.

В сети опубликовали ролик, как якобы жители Санкт-Петербурга смотрят парад до 9 мая по российскому телевидению, однако звуковая дорожка – украинская, пишет 24 Канал. На видео слышно украинскую песню со словами "Слава Україні!"

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В России началась ласковая украинизация

Россияне, опубликовавшие соответствующий ролик в сети, были, мягко говоря, не в восторге от этого. Вероятно, один из российских каналов взломали хакеры.

Однако точно не известно, кто ответственен за эту затею. Возможно, даже сами работники телеканала решили взять курс на ласковую украинизацию.

В России парад на 9 мая показали с украинской звуковой дорожкой: смотрите видео

Что известно о параде в России