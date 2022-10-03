В береговой охране Швеции говорят об увеличении утечки из "Северного потока-2"

В Швеции зафиксировали, что утечка из газопровода "Северный поток-2" увеличилась, хотя в России заявили о прекращении утечек на обоих трубопроводах. Диаметр утечки составляет около 30 метров.

Береговая охрана Швеции заявила, что одна утечка из газопровода "Северный поток-2" не прекратилась, а увеличилась. Диаметр утечки увеличился по сравнению с тем, который фиксировали 2 октября.

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В "Газпроме" говорят, что утечка прекратилась

Береговая охрана продолжила чрезвычайные меры по стабилизации ситуации.

Сообщается, что после облета мест утечки в понедельник, 3 октября, утечки из "Северного потока-1" больше не было видно. Как сообщила шведская береговая охрана, можно сказать, что она прекратилась.

Заявление береговой охраны Швеции появилось после того, как российский "Газпром" сообщил, что якобы утечки в обоих трубопроводах прекратились.

В "Газпроме" отметили, что продолжают работать над понижением давления на линии B газопровода "Северный поток-2".

Утечка газа из "Северного потока": что известно на данный момент

В ночь на 26 сентября произошло разрушение сразу 3 нитей газопровода в Балтийском море. Произошло разрушение двух трубопроводов "Северного потока-1", по которому Россия транспортирует газ в ЕС.

На "Северном потоке-2", который не был введен в эксплуатацию из-за войны в Украине, произошло разрушение только одного трубопровода.

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В Германии подозревают, что утечки газа являются следствием умышленных действий. Соответствующее мнение поддержал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз ужесточит защиту своей энергетической инфраструктуры.

В НАТО также отреагировали на утечку газа и заявили, что это диверсия. Зато в России инцидент назвали очень тревожными новостями и заявили, что к этому, возможно, причастны диверсионные группы.

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