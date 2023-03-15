19-летний водитель сгорел заживо в ДТП под Кривым Рогом: жуткие кадры с места происшествия
Источник:"СВОИ"
Вечером 15 марта на трассе Кривой Рог – Николаев произошло смертельное ДТП. Предварительно, водитель легковушки столкнулся с грузовиком.
Местные СМИ сообщают, что ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате столкновения легковушка загорелась.
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Детали жуткой аварии
Отмечают, что водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. По предварительной информации, это 19-летний молодой человек. Водитель грузовика получил многочисленные ранения, его госпитализировали.
В настоящее время на месте ДТП работают спасатели, медики и полицейские.
Легковушка столкнулась с грузовиком / Фото "СВОИ"
Добавляют, что столкновение произошло между селом Казанкивка и Михайловка Днепропетровской области.
ВАЗ-2109 полностью сгорел в результате аварии: смотрите видео
В результате аварии грузовик развернуло вдоль дороги, поэтому трасса Кривой Рог – Николаев временно перекрыта. Более того, на объездной дороге образовалась огромная пробка.
На трассе Кривой Рог – Николаев образовалась пробка: видео
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