19-летний водитель сгорел заживо в ДТП под Кривым Рогом: жуткие кадры с места происшествия

Вечером 15 марта на трассе Кривой Рог – Николаев произошло смертельное ДТП. Предварительно, водитель легковушки столкнулся с грузовиком.

Местные СМИ сообщают, что ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате столкновения легковушка загорелась.

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Детали жуткой аварии

Отмечают, что водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. По предварительной информации, это 19-летний молодой человек. Водитель грузовика получил многочисленные ранения, его госпитализировали.

В настоящее время на месте ДТП работают спасатели, медики и полицейские.

Легковушка столкнулась с грузовиком / Фото "СВОИ"

Добавляют, что столкновение произошло между селом Казанкивка и Михайловка Днепропетровской области.

ВАЗ-2109 полностью сгорел в результате аварии: смотрите видео

В результате аварии грузовик развернуло вдоль дороги, поэтому трасса Кривой Рог – Николаев временно перекрыта. Более того, на объездной дороге образовалась огромная пробка.

На трассе Кривой Рог – Николаев образовалась пробка: видео

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