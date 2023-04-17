В боях за Украину погиб Александр Коблюк: ему было всего 22 года
Источник:Прессслужба академии
На фронте погиб выпускник Кременецкой академии имени Тараса Шевченко Александр Николаевич Коблюк. Ему было всего 22 года.
Александр был стрелком-помощником гранатометчика отделения части А4240. Он погиб 13 апреля 2023, а 1 апреля ему исполнилось 22 года.
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Что известно о военном
После прохождения срочной военной службы с 2021 Александр продолжил служить по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины. Он был искренним другом, одноклассником, вдохновлял всех к жизни.
У Александра Коблюка остались родители, бабушки и дедушки, а также брат и сестра.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Коблюка.
Напомним, что недавно в Кременчуге на Полтавщине попрощались с бойцом 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Артемом Березнюком. Он погиб в Донбассе.
Погиб Артем Березнюк 9 апреля 2023 во время защиты Украины, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Хромово Донецкой области в результате массированного артиллерийского обстрела из артсистемы калибром 152 миллиметров. Прикрывая последний путь на Бахмут, Артем получил ранения, несовместимые с жизнью. Боец несколько недель не дожил до своего 35-летнего юбилея.
Болезненные потери для Украины
- Во время боев в Бахмуте погиб разведчик Артур Пошкуляк. У него был позывной "Махно". Он участвовал в обороне Киева, а затем – в боях за Гуляйполе в Запорожской области. Уже как боец ГУР МО Украины отправился оборонять Украину на одно из самых тяжелых направлений – в Бахмут.
- Недавно стало известно, что в боях за Украину погиб воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. Он воевал на Бахмутском направлении.
- В Бахмуте 7 апреля 2023 года в бою погиб студент НаУКМА Иван "Физик" Рыбитва. Защитнику было всего 19 лет.