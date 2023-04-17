В боях за Украину погиб Александр Коблюк: ему было всего 22 года

На фронте погиб выпускник Кременецкой академии имени Тараса Шевченко Александр Николаевич Коблюк. Ему было всего 22 года.

Александр был стрелком-помощником гранатометчика отделения части А4240. Он погиб 13 апреля 2023, а 1 апреля ему исполнилось 22 года.

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Что известно о военном

После прохождения срочной военной службы с 2021 Александр продолжил служить по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины. Он был искренним другом, одноклассником, вдохновлял всех к жизни.

У Александра Коблюка остались родители, бабушки и дедушки, а также брат и сестра.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Коблюка.

Напомним, что недавно в Кременчуге на Полтавщине попрощались с бойцом 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Артемом Березнюком. Он погиб в Донбассе.

Погиб Артем Березнюк 9 апреля 2023 во время защиты Украины, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Хромово Донецкой области в результате массированного артиллерийского обстрела из артсистемы калибром 152 миллиметров. Прикрывая последний путь на Бахмут, Артем получил ранения, несовместимые с жизнью. Боец несколько недель не дожил до своего 35-летнего юбилея.

Болезненные потери для Украины