"Когда началась война, сразу махнул на передовую: в боях за Украину погиб Артур Асадов

На днях, защищая независимость Украины, погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. До войны юноша работал в Ukrainian Film Division.

О гибели защитника сообщил украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий. Он рассказал, что свое последнее сражение герой принял через год победного сопротивления агрессору на фронте.

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Что известно о жизни воина

Во время интервью, которое Асадов дал 5 месяцев назад, он рассказал, что если начнется война, то пойдет воевать.

Я всегда знал: если будет война – я уйду, потому что я приносил присягу, я служил, я умею держать в руках оружие. Не то, что я могу держать в руках оружие, я умею его держать... Когда началась война, я сразу махнул на передок. Тем более, далеко идти не пришлось: задвижка была в 5 километрах от моего подъезда,

– рассказывал Асадов.

Интервью с Артуром Асадовым: видео

Кроме того, военный рассказал о шокирующих фактах о своей семье. Асадов признался, что его отец живет во временно оккупированном Донецке и активно поддерживает ДНР. Кроме того, с 2017 года мужчина работает там в штабе.

Артур Асадов погиб за Украину / Фото из фейсбука Асадова

У Асадова осталась жена Карина. Материально поддержать женщину можно за реквизитами: 4441 1144 4436 4440

Потери Украины на войне: последние новости

В боях за Украину погиб защитник из Львовщины Богдан Наконечный. Богдан погиб в Луганской области во время выполнения боевого задания. Защитник Украины занимал должность гранатометчика десантно-штурмового отделения воинской части. У воина осталась жена и двое маленьких детей – 5-летняя дочь и 3-летний сын.

Также в Луганской области в боях погиб Николай Бонтя из Житомирской области, которому было всего 19 лет. Воин погиб во время выполнения боевого задания вблизи Белогоровки. На фронте Бонтя стал гранатометчиком первого аэромобильного батальона воинской части А 2120 года.

В боях под Донецком погиб известный врач из Мелитополя Михаил Гапоненко. До начала полномасштабного вторжения он работал в Мелитопольской городской стоматологии. Михаил Гапоненко воевал в подразделении 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" – штурмовой батальон Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина. Вечная память Герою!