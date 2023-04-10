"У него была миссия помогать детям": на фронте погиб врач из Тернопольщины
Источник:Игорь Сопель
На Востоке Украины в боях с российскими оккупантами погиб врач из Хоростова Ярослав Жебелюк. Украинскому воину был всего 31 год.
Об этом сообщил заместитель председателя Тернопольского облсовета Игорь Сопель. "Мужественно обороняя наше государство, на Востоке Украины погиб наш земляк из Хоросткова – 31-летний Ярослав Жебелюк", – написал Сопель.
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Жебелюк работал врачом-ортопедом
Заместитель председателя Тернопольского облсовета отметил, что Ярослав Жебелюк спас не одну жизнь.
Искренний и светлый человек, всегда улыбающийся и готовый прийти на помощь. Медик, спасший не одну жизнь. Воин, который пошел защищать родную землю – и отдал самое ценное...,
– добавил Сопель.
"Неописуемая боль, грусть и ненависть к врагу переполняют. Искренние соболезнования семье, близким и собратьям", – резюмировал заместитель председателя Тернопольского облсовета.
В Департаменте здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации отметили, что Жебелюк работал врачом-ортопедом-травматологом в ортопедо-травматологическом детском отделении и консультативно-диагностическом центре Тернопольской областной детской больницы.
"У него в жизни была важная миссия – помогать детям. Но война изменила его планы. После 24 февраля 2022 года Ярослав не раздумывая взял в руки оружие и стал на защиту Родины. Сменив халат врача на военную форму, он мужественно защищал страну от захватчиков", – говорится в сообщении.
Ярослав Жебелюк / Фото из социальных сетей
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