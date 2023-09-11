Не пришел, потому что пас коров: как наказали мужчину на Волыни, который не явился в ТЦК после повестки

Ратновский районный суд Волынской области вынес приговор мужчине, который лично получил повестку, однако не пришел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). На суде мужчина объяснил причину.

В материалах дела говорится, что мужчина Сергей А. повестку получил лично в руки 15 июня. Однако после этого он не явился в ТЦК и СП, пишет 24 Канал.

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Какое решение суд принял в отношении мужчины

Во время судебного заседания мужчина искренне раскаялся и объяснил, что не явился в пункт сбора потому, что именно в тот день пас коров.

Суд исследовал материалы дела и признал, что мужчина виновен в предъявленном обвинении.

Суд назначил ему наказание – три года лишения свободы, однако учел искреннее раскаяние обвиняемого. Именно поэтому Ратновский районный суд Волынской области освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Может ли мужчина призывного возраста отказаться от службы

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что закон Украины о воинской обязанности и военной службе не предусматривает возможность отказаться от мобилизации. Но специалист объясняет, что Украина не рабская страна. Поэтому человек призывного возраста может отказаться от мобилизации, однако он будет нести за это ответственность как за уклонение от мобилизации.

В частности, за системное уклонение мужчине грозит 3 – 5 лет тюрьмы. Однако говорится о случаях, когда правоохранители доказали факт уклонения мужчины призывного возраста.

Ростислав Кравец объясняет, что достаточным основанием для возбуждения уголовного дела может быть по меньшей мере три зафиксированных факта уклонения от мобилизации. То есть трижды человек должен взять повестку лично в руки и не явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Кстати, в Украине обновили список болезней, планируют внедрить электронный военный билет и цифрировать военно-врачебную комиссию, а также могут отменить отсрочку для мужчин старше 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование, второе или третье высшее образование.