Враг два дня подряд активно наступает: в Минобороны заявили об обострении ситуации

Российские оккупационные войска активизировались в Харьковской области. Оккупанты активно наступают на Купянском направлении.

Замминистра обороны Анна Маляр 16 июля сообщила, что ситуация на Востоке несколько обострилась. По ее информации, россияне два дня подряд активно наступают на Купянском направлении Харьковщины.

Смотрите также ВСУ продолжают наступать в направлении Мелитополя и Бердянска: карта боев 16 июля

Оккупанты наступают на трех направлениях

На Купянском направлении, как рассказала Маляр, украинские силы в обороне.

Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки,

– уточнила заместитель Алексея Резникова.

. В Генштабе ВСУ информировали, что на Купянском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

Новоселовское на карте боевых действий

Также войска агрессора продолжают наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений,

– сообщила Маляр.

Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны рассказала, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины постепенно двигаются вперед. В самом Бахмуте продолжаются обоюдные обстрелы.

На южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас,

– рассказала Маляр.

В ВСУ заявили об успехах на Бердянском направлении