Природа мстит: в России прошелся огненный торнадо

Россияне давно не подвергались пожарам, поэтому за них это сделала природа. Кроме того, к возгоранию присоединился еще и смерч.

Об этом сообщили российские СМИ. Во время природного пожара в Забайкалье возник огненный торнадо, передает 24 Канал.

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Огненный смерч попал на видео

Такое природное явление наблюдали у поселка Рудник Абагайтуй в Забайкальском районе. Тамошним спасателям, вероятно, отобрало язык увиденного. Ведь российские МЧС отмечают, что пресс-служба МЧС не смогла прокомментировать информацию об огненном смерче.

Местные жители сняли торнадо на видео. На кадрах можно увидеть огненный вихрь, перемещаемый по степной местности.

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Впоследствии глава Забайкальского района Александр Мочалов подтвердил факт пожара и отметил, что в результате происшествия здания или люди не пострадали.

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