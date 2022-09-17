Ощущают движение сопротивления: на Запорожье оккупанты запугивают и угрожают украинским патриотам

17 сентября 2022 , 07:19
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Источник:

Генштаб ВСУ

На фоне успеха ВСУ на фронте усиливается сопротивление на временно оккупированных территориях. Поэтому враг прибегает к еще большему террору.

Активистам угрожают смертной казнью

Так называемый "глава" администрации в Запорожской области недавно заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан.

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Ощущая движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления,
– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, активистам угрожают принудительным вывозом в самопровозглашенные "республики" на Донбассе. А там за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь.

Обратите внимание! Ранее российские оккупанты свезли форму ВСУ и украинскую символику в Бердянск на Запорожье. Их разгрузили в здании исполкома. Вероятно, враг готовит провокацию в День города, 17 сентября, чтобы обвинить в ней ВСУ.

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Автор: Софія Мінджоса