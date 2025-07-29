В Запорожье Россия атаковала исправительную колонию: 16 погибших и десятки пострадавших

Российские войска ночью 29 июля в очередной раз терроризировали Запорожье. Оккупанты атаковали одно из пенитенциарных заведений области.

К сожалению, есть информация о погибших и раненых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.

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Что известно об атаке врага на пенитенциарное учреждение?

Ночью 29 июля российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. Этой ночью под прицелом врага оказалось одно из пенитенциарных учреждений области.

К сожалению, в результате российских действий погибли люди. Также есть информация о раненых в результате атаки противника.

Федоров указал, что разрушены помещения учреждения. Кроме этого, повреждены и частные дома, которые есть рядом.

Вскоре глава ОВА предоставил уточненные данные по атаке противника. Так, известно о 16 погибших и 35 раненых.

Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения,

– информировал Федоров.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Добавим, что ночью 29 июля враг также терроризировал Днепропетровскую область. Так, вражеская атака по Каменскому унесла жизни двух человек.

Известно, что ночью российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому.

В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 – получили травмы. Частично разрушено трехэтажное здание, не эксплуатировалось, в котором возник пожар на площади 100 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Известно, что повреждения получили роддом и отделения городской больницы.

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К слову, в ночь на 28 июля противник атаковал Украину 331-м средством воздушного нападения. В частности, для удара враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты. Основное направление удара – Староконстантинов, Хмельницкая область.