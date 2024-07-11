Привлекает внимание: на стене российского посольства в США появилась красноречивая надпись

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на здании российского посольства, расположенного в столице США, появилась красноречивая надпись. Так на фасад здания спроектировали слово Child killers ("детоубийцы").

Об этом пишет издание Bild.

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На здание посольства России в Вашингтоне спроектировали надпись

Как пишет издание, кто стоит за этой акцией, пока неизвестно. Однако известно, что это произошло именно во время проведения в Вашингтоне 75-го саммита НАТО.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на российское посольство, которое расположено в этом же городе, спроектировали надпись Child killers ("детоубийцы"),

– говорится в сообщении.

Красноречивая надпись Child killers (детоубийцы) организаторы спроектировали как раз под российским триколором.

Отмечается, что, вероятно, появление этой надписи на фасаде посольства страны-агрессора вызвано ударом по украинской детской больнице "Охматдет".



На здание посольства России в Вашингтоне спроектировали надпись Child killers / Фото Bild

Напомним, вчера вечером стало известно о смерти маленького мальчика, который на момент ракетного удара оккупантов, находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета". После – ребенка перевели в другую столичную больницу.