В Житомирской области в результате атаки БПЛА повреждена АЗС: пострадал человек

Житомирскую область в ночь на 14 января атаковали российские беспилотники типа "Шахед". В результате этого там пострадал человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко в его телеграм-канале.

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Виталий Бунечко написал, что ночью во время атаки вражеских дронов обломками было повреждено помещение, заправочные колонки и автомобили на одной из АЗС в Житомирском районе.



Повреждения на АЗС в Житомирской области после атаки ночью 14 января / Фото ГСЧС

Один человек получил осколочные ранения конечности,

– подчеркнул глава Житомирской ОВА.

Он также рассказал, что пострадавшего доставили в больницу для проведения оперативного вмешательства.



В Житомирской области после вражеской атаки пострадал мужчина / Фото ГСЧС

Стоит отметить, что воздушная тревога в Житомирской области звучала с 23:15 13 января по 02:37 14 января.

К слову, во время вражеской атаки в ночь на 14 января российские захватчики также атаковали Киев и область. Там работали силы противовоздушной обороны по вражеским целям в небе.