На ЧМ–2018 не было обнаружено ни одной положительной допинг-пробы

Допинг-пробы футболистов, которые были взяты до и во время Чемпионата мира, дали отрицательные результаты.

Всего с января 2018 года было проведено 2037 допинг-тестов, из которых было собрано 3986 образцов. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

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Каждый игрок сборной, которая дошла до полуфинала мирового первенства, был проверен не менее четырех раз, некоторые из них – по восемь раз.

Сообщается, что в пробе одного из игроков найдено запрещенное вещество, но у футболиста было терапевтическое разрешение на его применение. Также были обнаружены три подозрительные пробы, в которых, впрочем, не было найдено запрещенных к применению веществ.

Напомним, в финале Чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии, а Англия и Бельгия будут бороться в матче за третье место.