На Донбассе к 9 мая появился билборд от нардепа-беглеца Клюева: фото

В Донецкой области в прифронтовом Бахмуте (прежнее название – Артемовск) местных жителей изрядно удивил плакат ко Дню Победы над нацистской Германией. Заказал его в пределах своего избирательного округа нардеп Сергей Клюев. В свое время он входил в ближайшее окружение вечно легитимного гаранта Виктора Януковича. Также политик является братом экс-главы АП Андрея Клюева.

Собственно на билборде изображены поздравления с Днем победы ("Вечная слава победителям! С Днем победы"), подписанное Сергеем Клюевым. Также на рекламном щите можно увидеть кадры из исторической хроники и логотип общественной организации (ОО) "Вместе", главой которой и является Клюев.

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Билборд к 9 мая в Бахмуте от нардепа-беглеца Клюева

В ОО рассказали, что заказчиком такой пропагандистской рекламы действительно лично является Сергей Клюев. В то же время он выступил и спонсором этих билбордов. Однако, их развешивала не Бахмутский организация "Вместе", а люди из Киева, передает "Свободное радио". На вопрос где именно сейчас находится Сергей Клюев, в организации так и не ответили – говорят, что не знают.

В конце марта правительство Канады продлило действие экономических санкций против президента-беглеца Виктора Януковича и 15 его соратников. В этот список попал и Сергей Клюев. Новые ограничения будут действовать в течение пяти лет, то есть до марта 2024 года.

Что известно о Сергее Клюеве?​

Он родился в 1969 году в Донецке. Является братом главы Администрации Президента времен Януковича и бизнесмена Андрея Клюева. В Верховную Раду от "Партии регионов" его избирали несколько раз – в частности, является депутатом V (май 2006-го – ноябрь 2007 года), VI (ноябрь 2007 года – декабрь 2012 года) VII (декабрь 2012-го – ноябрь 2014 ) и VIII (с ноября 2014 по сей день) созывов. Последний раз в украинский парламент он попал благодаря жителям Бахмута. Сейчас на сайте ВР он обозначен как беспартийный.



В мае 2015 года года Генпрокуратура подала в Верховную Раду запрос о снятии с него неприкосновенности и привлечении его к уголовной ответственности. Сергея Клюева подозревали в мошенничестве и растрате государственного имущества. Как сообщали в ГПУ, братья Андрей и Сергей Клюевы приобрели "Завод полупроводников" и обслуживали кредит за счет государственных средств. В конце концов парламентарии поддержали прокурора и позволили арест, но депутат бежал из страны.



Сейчас Клюев находится во всеукраинском розыске. Также его разыскивал "Интерпол", но в 2019 году они прекратили это делать. Актуальной информации по делу против Клюева Украина пока нет. По состоянию на 2018 год в ГПУ сообщали, что заочного расследования относительно него не было.

Что известно про 8-9 мая в Украине?​В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.