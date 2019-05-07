На Донбасі до 9 травня з’явився білборд від нардепа-втікача Клюєва: фото

На Донеччині у прифронтовому Бахмуті (колишня назва – Артемівськ) місцевих жителів неабияк здивував плакат до Дня перемоги над нацистською Німеччиною. Замовив його у межах свого виборчого округу нардеп Сергій Клюєв. Свого часу він входив до найближчого оточення вічно легітимного гаранта Віктора Януковича. Також політик є братом екс-очільника АП Андрія Клюєва.

Власне на білборді зображено привітання з Днем перемоги ("Вічна слава переможцям! З Днем перемоги"), підписане Сергієм Клюєвим. Також на рекламному щиті можна побачити кадри з історичної хроніки та логотип громадської організації (ГО) "Вмєстє", очільником якої і є Клюєв.

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Білборд до 9 травня у Бахмуті від нардепа-втікача Клюєва

У ГО розповіли, що замовником такої пропагандистської реклами справді особисто є Сергій Клюєв. Водночас він виступив і спонсором цих білбордів. Однак, їх розвішувала не бахмутська організація “Вмєстє”, а люди з Києва, передає "Вільне радіо". На запитання де саме зараз перебуває Сергій Клюєв, в організації так і не відповіли – кажуть, що не знають.

Наприкінця березня уряд Канади продовжив дію економічних санкцій проти президента-втікача Віктора Януковича та 15 його соратників. До цього списку потрапив і Сергій Клюєв. Нові обмеження діятимуть протягом п’яти років, тобто до березня 2024 року.

Що відомо про Сергія Клюєва? Він народився у 1969 році у Донецьку. Є братом очільника Адміністрації Президента часів Януковича та бізнесмена Андрія Клюєва. До Верховної Ради від "Партії регіонів" його обирали кілька разів – зокрема, є депутатом V (травень 2006-го – листопад 2007 року), VI (листопад 2007-го – грудень 2012 року) VII (грудень 2012-го – листопад 2014 року) та VIIІ (з листопада 2014 року по сьогодні) скликань. Востаннє до українського парламенту він потрапив завдяки жителям Бахмута. Зараз на сайті ВР його позначено як безпартійного.



У травні 2015 року Генпрокуратура подала до Верховної Ради запит про зняття з нього недоторканності та притягання його до кримінальної відповідальності. Сергія Клюєва підозрювали у шахрайстві та розтраті державного майна. Як повідомляли у ГПУ, брати Андрій та Сергій Клюєви придбали “Завод напівпровідників” та обслуговували кредит за рахунок державних коштів. Зрештою парламентарі підтримали прокурора та дозволили арешт, але депутат втік з країни.



Наразі Клюєв перебуває у всеукраїнському розшуку. Також його розшукував "Інтерпол", але у 2019 році вони припинили це робити. Актуальної інформації щодо справи проти Клюєва Україн поки немає. Станом на 2018 рік у ГПУ повідомляли, що заочного розслідування щодо нього не було.

Що відомо про 8-9 травня в Україні? У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.