На дорогах Украины ограничено движение транспорта из-за снегопадов: список областей

В среду, 23 февраля, из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах шести центральных и южных областей Украины ограничено движение тяжеловесных транспортных средств.

"Укравтодор" призывает водителей по возможности отложить поездки на дальние расстояния из-за сильной непогоды.

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Сейчас сложные погодные условия наблюдаются в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях,

– сообщили в ведомстве.

На основных дорогах этих регионов введены временные ограничения на движение тяжеловесных автомобилей, чтобы коммунальщики смогли очистить трассы от снега и обработать их противогололедными материалами.

Ограничение движения транспорта введено в таких областях:

Винницкая область:

1) Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (от города Немиров до города Гайсин);

2) Выступовичи – Житомир – МогилевПодольский (от Жмеринки до Могилев-Подольского).

Кировоградская область:

1) Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (от Кропивницкого до границы с Черкасской областью);

2) Кропивницкий – Платоново (от Кропивницкого до границы с Николаевской областью);

3) Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье (от Кропивницкого до границы с Днепропетровской областью);

4) Александровка – Кропивницкий – Николаев (от Кропивницкого до границы с Николаевской областью).

Кроме того, временно запрещен въезд грузовиков в Кропивницкий.

Николаевская область:

1) Кропивницкий – Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью);

2) Александровка – Кропивницкий – Николаев (от границы с Кировоградской областью до Николаева);

3) Р-75 КПП "Тимково" – Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка (пгт. Кривое Озеро – Первомайск – Доманевка до Александровки Вознесенского района).

Одесская область:

1) Киев – Одесса (км 273+210 – км 450+500).

Черкасская область:

1) Киев – Одесса, км 143+009 – км 237+089);

2) Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 518+697 – км 584+222).

Кроме того, в Киевской области с 14:00 будет ограничено движение грузовиков, крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей на отдельных участках дорог общего пользования. Также с 17: 00 до 21: 00 будет запрещено движение грузовиков в Киев.