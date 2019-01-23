На дорогах Украины ограничено движение транспорта из-за снегопадов: список областей
В среду, 23 февраля, из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах шести центральных и южных областей Украины ограничено движение тяжеловесных транспортных средств.
"Укравтодор" призывает водителей по возможности отложить поездки на дальние расстояния из-за сильной непогоды.
Читайте также: Киев остановился в пробках из-за мощного снегопада: на каких улицах затруднено движение
Сейчас сложные погодные условия наблюдаются в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях,
– сообщили в ведомстве.
На основных дорогах этих регионов введены временные ограничения на движение тяжеловесных автомобилей, чтобы коммунальщики смогли очистить трассы от снега и обработать их противогололедными материалами.
Ограничение движения транспорта введено в таких областях:
Винницкая область:
1) Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (от города Немиров до города Гайсин);
2) Выступовичи – Житомир – МогилевПодольский (от Жмеринки до Могилев-Подольского).
Кировоградская область:
1) Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (от Кропивницкого до границы с Черкасской областью);
2) Кропивницкий – Платоново (от Кропивницкого до границы с Николаевской областью);
3) Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье (от Кропивницкого до границы с Днепропетровской областью);
4) Александровка – Кропивницкий – Николаев (от Кропивницкого до границы с Николаевской областью).
Кроме того, временно запрещен въезд грузовиков в Кропивницкий.
Николаевская область:
1) Кропивницкий – Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью);
2) Александровка – Кропивницкий – Николаев (от границы с Кировоградской областью до Николаева);
3) Р-75 КПП "Тимково" – Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка (пгт. Кривое Озеро – Первомайск – Доманевка до Александровки Вознесенского района).
Одесская область:
1) Киев – Одесса (км 273+210 – км 450+500).
Черкасская область:
1) Киев – Одесса, км 143+009 – км 237+089);
2) Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 518+697 – км 584+222).
Кроме того, в Киевской области с 14:00 будет ограничено движение грузовиков, крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей на отдельных участках дорог общего пользования. Также с 17: 00 до 21: 00 будет запрещено движение грузовиков в Киев.