Следователи выяснили, что деньги чиновник получил за первое полугодие 2021 года. Подозрение ему вручили 4 августа.

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Главе Харьковского облсовета вручили подозрение

Подозрение Артуру Товмасяну вручили по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора.

4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генпрокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 миллиона гривен,

– сообщили в НАБУ.

Действия должностного лица квалифицированы по части 4 статьи 368 УК относительно получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.

Справка. Если вину по части этой статьи докажут, то виновным грозит тюрьма на срок 8 – 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что:

в начале 2021 года глава Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 миллиона гривен за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия (учредил которое Харьковский облсовет)

за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия (учредил которое Харьковский облсовет) должностные лица получили взятку 4 траншами в течение первого полугодия 2021 года.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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