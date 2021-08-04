Следователи выяснили, что деньги чиновник получил за первое полугодие 2021 года. Подозрение ему вручили 4 августа.
Заметьте Чиновнику Минобороны избрали меру пресечения по делу о взятке от застройщика
Главе Харьковского облсовета вручили подозрение
Подозрение Артуру Товмасяну вручили по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора.
4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генпрокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 миллиона гривен,
– сообщили в НАБУ.
Действия должностного лица квалифицированы по части 4 статьи 368 УК относительно получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.
Следствие установило, что:
- в начале 2021 года глава Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 миллиона гривен за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия (учредил которое Харьковский облсовет)
- должностные лица получили взятку 4 траншами в течение первого полугодия 2021 года.
Сейчас следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Дело о миллионной взятке: что известно
- 22 июля "на горячем" раскрыли заместителя главы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки в 150 тысяч гривен.
- 26 июля провели обыски у председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна. Их осуществили по месту жительства и в его кабинете. Сам политик сообщил, что "выступает за справедливые решения".
- Артур Товмасян находится в составе фракции "Слуг народа". 24 июля его не исключили, но после вручения подозрения заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха заявил, что рассмотрят вопрос об исключении Товмасян из состава фракции "Слуга народа".