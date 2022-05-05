С начала войны провели 9 обменов пленными: в Украину вернулись 324 человека

Украина и Россия время от времени совершают обмен военнопленными. Так украинцам удается спасти от пыток своих защитников.

С момента российского вторжения между Украиной и Россией 24 февраля произошло 9 обменов пленными. За это время в Украину вернулись 324 человека.

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В Службе безопасности Украины напомнили, что в нашем государстве действует Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Всё это под патронатом президента Владимира Зеленского.

Кроме того, в СБУ действует "горячая линия", куда можно обратиться с информацией о пленных:

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Обмен пленными между Украиной и Россией: главное

По состоянию на 5 мая, за 71 день войны Украина и Россия провели 9 обменов пленными.

Первый полноценный обмен состоялся 24 марта. Тогда в Украину вернулось 10 военных и 19 гражданских. Гражданские – это моряки со спасательного судна "Сапфир", направлявшееся на помощь пограничникам на острове Змеиный, который в первый день войны был обстрелян врагами.

Второй обмен пленными произошел вскоре – 1 апреля удалось спасти из рук оккупантов 86 военнослужащих. Из них 15 – женщины. После освобождения они рассказали об издевательствах и унижениях, которым подверглись в русском плену. При этом удерживали их на территории Беларуси.

Во время третьего обмена пленными 9 апреля домой вернулись 12 украинских военных, среди них женщина-офицер. Кроме этого, удалось освободить и 14 гражданских, в том числе – 9 женщин.

14 апреля во время четвертого обмена пленными спасли 30 украинцев.

60 военнослужащих и 16 гражданских лиц вернулись из плена во время пятого обмена 19 апреля.

Уже через два дня, 21 апреля, еще 19 украинцев были освобождены из плена. 10 из них – военнослужащие.

45 человек удалось выменять во время следующего обмена 28 мая. Среди них было 13 офицеров и 20 солдат, 5 из которых были ранены и нуждались в медицинской помощи. Это был седьмой официальный подтвержденный обмен пленными.

30 апреля удалось вернуть 7 украинских военных и 7 гражданских. Одна из военных женщин – на пятом месяце беременности.

Украинская сторона тогда же заявила, что в дальнейшем не будет производить обмен пленными, если в списке не будет женщин.

Есть случаи, когда украинцы из русского плена возвращались с тяжелыми ранениями, сепсисом и ампутированными конечностями. Там их подвергали пыткам и не оказывали необходимую медицинскую помощь.

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Стоит отметить, что были случаи переговоров и обмена пленными, где бойцов обменивали на линии фронта. Во время одного такого обмена в районе поселка Посад-Покровское 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших защитников.

Также усилиями Главного управления разведки были освобождены из плена два украинских пилота.

А в обмен на мэра украинского города Мелитополь Ивана Федорова российская сторона получила 9 российских пленников.