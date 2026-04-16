Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" Вадим Сухаревский был тем, кто открыл первый огонь по россиянам в 2014 году, несмотря на приказы высшего командования не делать этого. В течение этих 12 лет он активно участвовал в совершенствовании и модернизации украинского войска, в частности в части беспилотных систем. В 2024 году он возглавил новый род войск в Украине – Силы беспилотных систем.

В эксклюзивном интервью Андриане Кучер специально для 24 Канала Вадим Сухаревский рассказал об историческом бое под Славянском, какое украинское оружие лучше российского и как может закончиться война. Также он прокомментировал свою отставку с должности главы СБС и рассматривает ли возможность отдать России Донбасс.

"Выскочили из машины и расстреливали в упор": о первом бое под Славянском

В 19 лет вы получили жизненно формирующий опыт в Ираке. В 29 – стали тем, кто открыл первый огонь в сторону россиян. В 39 – вошли в мировую историю, возглавив новый род войск – Силы беспилотных систем Украины. 13 апреля 2014 года после первого огня в сторону россиян под Славянском фактически начались боевые действия в российско-украинской войне. Уже прошло 12 лет с того дня. Как вы его помните?

Изнурительный марш-бросок из Луганска. Полиция, которая привела нас на место засады. Встреча с побратимами из "Альфы". Полное непонимание того, что нас ждет, что происходит и так далее. Стрельба, искры, взрывы.

В то время 80 бригада и наш БТР находились на окраинах Луганска. Соответственно, ожидали приказа. Новости читали только из газеты "Народная армия", иногда с телефонов, когда удавалось ВАП подключить, потому что тогда еще не было Starlink в украинской армии, LTE, 4G. Что-то загружалось, где-то что-то читали, кто-то кому-то звонил, рассказывал. Очень запомнился этот информационный вакуум, потому что непонимание того, что происходит в стране, заставляло нервничать во многих моментах.

Мы к тому времени уже виделись с исполняющим обязанности президента (Александром Турчиновым, – 24 Канал), прошли слаживание, понимали, что наши командиры откуда-то получают приказы. То есть, система работала. Мы созванивались со своими собратьями в Крыму, которые держали там оборону. Горячо переживали за ребят из 25 бригады, которые совершали рейд на полуострове и впервые сталкивались с российскими "тиграми".

Очень много событий было: непонятные сепаратисты, события в Харькове, массовые пророссийские митинги в Николаеве, Херсоне, Одессе. На самом деле было за что переживать. Я до сих пор говорю, что хуже, наверное, чем в 2014 году до сих пор не было. Даже если сравнить с 2022 годом. Именно непонимание глобальных процессов очень многих сбивало с толку.

Вечером мы получили приказ собираться и отправляться на ночной марш в неизвестный мне город Славянск, потому что до того изучать географию Луганской и Донецкой областей у меня не было вдохновения. Я там никогда не был, и меня туда не тянуло. Но так случилось, что пришлось.

Выехали в Славянск. Как сейчас помню ночной марш-бросок, напряжение, нашу колонну с БТР, отправляющуюся туда. На каком-то этапе, вблизи, когда уже начинало светать, нас встретили одна или две машины патрульной полиции, привели нас на какое-то место, где уже стояли ребята в черной униформе. Это оказалась полтавская "Альфа". Далее, в соответствии с тем, как учила военная школа, расставил ребят в круговую оборону для наблюдения и для готовности к ведению боя, потому что была непонятная обстановка.

Мы стояли на горке, а снизу в тумане какой-то город, вроде Славянск. Какая задача – вообще непонятно. У нас на то время не было ни гранатометов, ни гранат, ни больших магазинов к пулеметам. Тяжелое вооружение собрали решением командира.

А что вы имели?

Автоматы, стандартный набор магазинов, ракетницы, заложенные в БТР, и, соответственно, вооружение самих бронетранспортеров. "Альфа" суетилась, ее бойцы куда-то собирались, готовились к бою. Это заставляло немножечко нервничать. Следили за ними.

Затем приехал белый Land Cruiser с непонятной барышней с крашеным каре, которая оказалась Штепой (тогдашняя руководительница Славянска и пророссийская деятельница Неля Штепа, – 24 Канал). Она прибыла еще с какими-то мужчинами. Они разговаривали с нашим руководством, уехали, потом снова приехали. Потом происходили какие-то движения.

Я начал видеть, что одна за другой машины с непонятными мужчинами, которые очень пристально смотрели в нашу сторону, проезжая мимо нас, сворачивали чуть дальше в лес. Соответственно, на мой доклад не отреагировали. Сказали, чтобы не страдал глупостью. Приказал усилить внимание и сам смотрел в ту сторону. Оказалось, что не зря, потому что через некоторое время, практически на ходу, с легковой гражданской машины, это была машина охранной фирмы вообще из другой области, высадилось несколько мужчин, которые вплотную начали расстреливать "Альфу".

Завязался бой с гранатами, с искрами вооруженных жилетов. В то время мы уже получили команду загрузиться в машины. Мы это сделали, а что дальше, какие указания должны были поступать мне, как командиру роты, – было неизвестно. В это время, когда я уже посадил ребят, закрыл машину и поднимался сам на борт БТР, начался этот бой. Даже с моим опытом я сначала не поверил, что это реальный бой.

Была суматоха, которая происходила из-за непонимания ситуации, поэтому первая мысль, которая мне спала, – ничего себе какие учения. Потом, когда были крики раненых, взрывы, первый убитый и так далее – понимание ситуации пришло быстро. Средний возраст роты у меня был 23, большинству ребят было 19 – 20 лет. Они смело под этими обстрелами, не будучи еще ни в одном бою, выскакивали, стреляли, загружали раненых. За это им огромная благодарность. Я об этом никогда не забуду. Сколько буду жить, я всегда буду напоминать о храбрости нашего солдата.

Они по моей команде, вопреки тому, что мне по радиостанции кричали, что нельзя, что запрещают, я прислал два БТР с ранеными в тыл. А сам продолжал движение за первым БТР. А из леса в шикарной экипировке, в мультикамах, в РПС, двойками и тройками со стрельбой по нашим триплексам выдвигалась маленькая группа, что шла в обход нас, используя складки местности, и должна была зайти практически нам в тыл.

То, что мы их увидели, выехали и начали по ним стрелять, как раз стало переломным моментом в том бою, потому что у них не получилось осуществить свой замысел. Мы понимаем, что они хотели. им нужно было забрать нашу технику, показать дизмораль наших войск, максимально вооружиться и использовать побольше информационных поводов.

После этого в лагере происходило дача показаний заместителю главного прокурора Украины. Первый мой вопрос был: с какой целью спрашивали – против меня или за? После заверений, что "за", пошла детализация: сколько пуль, куда, по кому, как это происходило, нарисованные схемы. До сих пор, практически каждый год, я до сих пор даю показания этих событий.

"Это было сознательно": почему нарушил приказ "не стрелять" по россиянам?

Вы в этот момент осознавали, что нарушаете приказ высшего командования не стрелять?

Конечно, это был абсолютно сознательный выбор (пойти против приказа высшего командования, – 24 Канал). В то время мы были настолько зашорены этими системными моментами, которые происходили, – "реформами" нашей армии, которые уничтожали ее все эти годы. Я прошел это, начиная со звания солдата. К тому времени не понимать, какие могут быть последствия, мы просто не могли.

Но перед каждым офицером всегда стоит выбор, как ему действовать в определенной ситуации, на что обращать внимание, а на что нет. Для меня в то время мое достоинство и жизнь моих бойцов были гораздо важнее, чем моя карьера. Поэтому абсолютно по барабану было.

Учитывая ваш военный путь, карьеру и опыт, оценивая события с 2014 и фактически до 2022 года, могли бы события сложиться по-другому? Есть много голосов, которые говорят, что мы могли бы вроде отогнать россиян тогда, если бы была политическая воля. Многие критикуют Минские договоренности. Как вы смотрите на эти процессы?

Я не буду сейчас бросаться политическими лозунгами и оценивать готовность и неготовность. Единственное, что скажу, – мы верили в то, что преодолеем противника, но нами руководил наш фанатизм и вера в себя, патриотизм. На самом деле, если сейчас оценивать, то я приведу элементарный пример 2014 года.

Моя рота, которая тогда воевала мирным штатом и в общем при полной численности составляла 62 человека вместе со мной и офицерами, была штурмовым отрядом луганского сектора "А". В то время у меня осталось 6 БТР и, если я не ошибаюсь, 38 или 42 бойца, вместе с офицерами. Больше штурмовых отрядов не было. Потом присоединилась еще одна рота, которая вышла из аэропорта, в таком же составе, в мирном штате.

Потом на других направлениях появились "Айдар", "Донбасс" (добровольческие батальоны, – 24 Канал). Были рейды, освобожденные населенные пункты, сепаратисты, непонятная обстановка, полное отсутствие разведки и осознания, кто где, что и как. И нашествие россиян, которое понемногу надвигалось. Мы уже сталкивались под Луганском, разворачивали первые гумконвои, сражались с псковской дивизией.

Говорить о том, что у нас был ресурс, или мы были готовы – не могу. Я по жизни оптимист, всегда говорю, что все, что не делается, – все к лучшему. То время, которое мы получили после 2014 года, позволило нам принять 2022 год. Можно было лучше, но слава Богу, что не хуже.

"Не имеем другого выбора": что думает о требовании Путина выйти из Донбасса?

Россиянам так и не удалось за все эти годы захватить Славянск, Краматорск. Сейчас Россия во время переговоров требует покинуть без боя всю Донетчину и часть Луганщины. Американские партнеры, к сожалению, это поддерживают. Как вы к этому относитесь, имея весь этот 12-летний опыт?

Зная россиян, я скажу, что веры им нет. Должна быть преданность донецкой земле. За нее стоит бороться, потому что прежде всего за эти годы там полегло очень немало наших лучших людей. И то, что наш добровольный выход из любой территории – это сохраненный ресурс для России, не позволяет мне положительно оценивать эти моменты. Поэтому я настроен абсолютно негативно, как бы тяжело не было.

Да, очень тяжело. Все это понимают, поверьте, и я это прекрасно знаю, потому что непосредственно участвую в этом и вижу, как это все происходит именно на том направлении. Но скажу так: как бы трудно ни было – каждый убитый оккупант стоит того, чтобы держаться за каждый клочок земли и не отдавать его.

Потому что прежде всего сейчас этап ресурсной войны. При всех недостатках и позитивах, что есть у нас, у нас нет другого выбора, как просто на каждом сантиметре убивать, убивать и убивать. Только так мы сможем остановить эту "холеру".

Когда и для чего создали первый НРК?

Вам дважды выпадала историческая роль для нашей страны. Сначала, когда вы открыли первый огонь по россиянам. Также вы, по сути, сформировали и возглавили первый в мире род войск – Силы беспилотных систем. Как развивалась украинская армия?

Быстро и трудно, потому что это был вопрос выживания. Я не могу не вспомнить о колоссальном количестве иноагентов в армии и в государстве по состоянию на 2014 год. Есть очень популярное слово "слили", и оно действительно имело место. Я неоднократно был свидетелем и участником подобных процессов. Но я восхищаюсь борьбой наших генералов и в некоторых моментах политиков, которые приняли волевое решение сопротивляться, вычищать систему. Я очень горжусь тем, что за эти годы, за этот путь мы действительно очистили армию.

Как бы там сейчас не было, я отдаю должное генералу Муженко в то время, когда он принял командование антитеррористической операцией. Он сталкивался с диверсиями, с подрывами складов боеприпасов, с убогостью Вооруженных Сил на тот момент.

Справка. Генерал Виктор Муженко – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины в 2014 – 2019 годах.

Я четко помню, что когда мы захватили первый блокпост под Славянском, уже в ходе антитеррористической операции, потом второй блокпост, каждую ночь из камыша на нас выходили сепаратисты и открывали огонь, а мы их не видели.

У меня был один НСПУ 1981 года (прицел, – 24 Канал), у которого батарея при суточной зарядке держала 40 минут, и то – очень условно. Мы элементарно не могли их видеть. Тогда появилась мечта, как улучшить, сохранить, сделать так, чтобы они погибали, а мы нет. Мы начали мечтать о каком-то дроне.

Когда начали приезжать первые добровольцы, практически перед захватом Славянска, я увидел, как ребята запустили первый Mavic и начали летать. Это была инициатива: приехала группа страйкболистов, откуда-то выпросила (дрон, – 24 Канал) и уже начала летать. Это было очень круто.



Сухаревский во время АТО / Фото ArmyInform

В 2016 году я уже начал эти процессы внедрять. В 2017 году вместе с добровольцами, которые воевали на Широкинском направлении, начали практиковать сбросы из ВОГов, с тех самых Mavic. На тот момент у меня в батальоне были разведывательные "крылья", и мы по меньшей мере 3 – 4 раза в неделю осуществляли облет полосы полностью. Я контролировал каждый метр вырытого противником окопа.

Это как раз то развитие, которое побудило к изменениям. В 2022 году, когда мы воевали в Николаеве, по инициативе ребят внутри бригады начали делать свои НРК. Первые наземные роботизированные комплексы создали для подъема Matrice и Mavic, которые упали в поле, потому что дронов не хватало. Мы придумывали машину, которая была бы полностью на управлении. Мы хали ею практически 4 – 4,5 километра учитывая херсонский ландшафт. Она поднимала дроны.

Это первые такие машины. Потом появились "камикадзе". Впоследствии это уже стало трендом. Поэтому таких моментов очень много было. Это развитие – эволюция Вооруженных Сил – тяжелое и одновременно быстрое. Еще раз повторюсь, что можно лучше, но слава Богу, что у нас было время и хватило определенной мудрости стать теми, кем мы есть, и быть более-менее готовыми, по крайней мере морально и стратегически, к встрече с таким масштабным и вероломным противником.

Почему до сих пор не используют лазерное оружие, о котором говорили 2 года назад?

В 2024 году начались разговоры о лазерном оружии, но прошло почти два года, и мы не видим какого-то широкого применения. Почему, как думаете?

Прежде всего я не слышал, чтобы разработка лазерного оружия была государственным проектом или какой-то государственной программой. У нас таких нет, к сожалению. Давайте смотреть правде в глаза: мы сильны так называемым гаражным производством. Вспомним сейчас "домохозяек с 3D-принтерами".

Я, пожалуй, даже не осуждаю этого немца в каком-то моменте из-за того объема информации и того влияния, которое есть на них (Запад – 24 Канал) со стороны противника через ИПСО. Это закономерно. Это наша недоработка.

Справка. Гендиректор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер раскритиковал украинские дроны из-за "недостаточной инновационности". А их производителей назвал "домохозяйками с 3D-принтерами".

Вы думаете, это влияние российского ИПСО?

Конечно. Это везде: начиная от Достоевского и балета, заканчивая новостями на любом телевидении, и даже выступлениями Дональда Трампа. Это все – навязано методичной работой вражеских ИПСО. Информационно-психологическая война – это очень тонкий, но очень важный элемент, который шагает рядом с мобилизацией, стратегией и остальным. Об этом нельзя забывать, ее (информационно-психологическую войну, – 24 Канал) надо умело использовать. Наш противник использует ее умело.

У нас до сих пор нет масштабного производства лазерного оружия по нескольким причинам. Прежде всего это инициатива отдельных групп людей. Я один из первых объявил о том, что оно есть, потому что курировал и курирую этот процесс. И он есть, он продолжается, он – здоровый. У меня есть даже видеоподтверждение того, как мы сейчас способны этими комплексами сбивать FPV и другие дроны; на какую дальность мы можем стрелять. Просто сейчас это не для общественности.

Это единственное возможное и действенное оружие против дронов на оптоволокне, которые сейчас являются огромной угрозой и огромным вызовом?

Не единственная, но действенная и условно эффективная. Если этим заняться и начать внедрять, то это прежде всего – финансовый ресурс. Частично, государственная система боится сейчас говорить об этом, масштабировать и тому подобное. Но еще раз говорю, возможно, кто-то услышит, потому что надо обратить внимание: есть несколько проектов, которые этого стоят, которые действительно рабочие. Сколько это будет стоить, откуда брать запчасти – это уже процесс.

Мы имеем прекрасную медийную составляющую, но, к сожалению, очень мало людей с компетенциями, которые готовы ввязываться в проблемные вопросы для того, чтобы их решать. Государственная система рассчитывает на производителя – на бизнес, который придумал, принес, положил и, возможно, государство купило. А здесь так не работает, потому что это немножко ресурсно дорого.

Каким еще оружием можно противодействовать дронам на оптоволокне, которые сейчас могут лететь на 40 – 50 километров?

Есть как минимум два варианта такой работы, но мы не сильны в этих направлениях. Пока что мы не развиваем их. Развитие таких направлений, скажу максимально откровенно, будет "ящиком Пандоры" для нас. Потому что когда противник их скопирует и масштабирует, мы потеряем свою инициативу.

Как мы знаем, с масштабированием у россиян получается лучше, чем у нас.

Именно так.

Какое оружие у Украины лучше чем у России?

Учитывая то, как развивается война, можем говорить, что в каких-то сферах преобладают россияне, а в каких-то – мы. Например, вспоминая дроны на оптоволокне, то очевидное преимущество у россиян. С другой стороны, у нас есть тяжелые бомберы, а у россиян нет.

Я вас немножко поправлю: у них уже это есть, но пока меньше чем у нас. По информации из открытых источников, еще в июне 2025 года россияне заказали, если не ошибаюсь, более 40 тысяч бомберов вроде наших "Вампиров" для проведения тестирования в своих войсках беспилотных систем.

Мы уже неоднократно видели эти бомберы с различными функциями: ретрансляция, наблюдение, логистика. Они широко это применяют, просто медийно не разглашают. Это вопрос недель-месяцев, когда они начнут развивать технологию бомбардировки. Готовы ли мы к этому? К сожалению, нет. Но пока что этот приоритет у нас есть.

Во многих интервью я всегда говорю, что на самом деле самой сильной нашей стороной являются наши люди. Феномен украинства именно в тех головах, в тех руках, в том характере, который работает и несмотря на все – придумывает, развивается, выкручивается, налаживает и, соответственно, эффективно применяет. Наше самое грозное оружие – это наши люди. Дальше уже идут какие-никакие технологии – то, что мы можем, и то, к чему мы идем.

Следующий момент – очень прекрасным и долгожданным шагом стало видеосопровождение наших дальнобойных ударных ракет и дронов. Но мы не первые – первыми это придумали россияне. Однако это то, что нам было крайне необходимо. Наконец у нас появились такие средства. Применение искусственного интеллекта, программно-системного комплекса, союзника в виде Илона Маска и Starlink – это то, что дает нам приоритет.

Если пройтись по секторам, например, НРК, мы преобладаем?

Вряд ли.

Если мы говорим о дронах-камикадзе, типа "Ланцетов" и так далее, здесь россияне, вероятнее всего, имеют преимущество?

Так.

А если мы говорим об аэроразведке?

Возможно, в профессионализме применения, в реагировании на эти все моменты. Но точно не в количественных показателях. Если очень пристально считать, возможно, на определенных направлениях и глобально мы где-то можем количественно поспорить с россиянами по применению FPV и ударных дронов. По крайней мере по состоянию на начало 2025 года, когда я вел эту аналитику, мы не значительно, но преобладали.

Морские дроны?

В морских дронах мы пока преобладаем, но они у них тоже есть. Поражение нашего судна в устье Дуная, думаю, тому подтверждение.

В марте, впервые за все время войны, количество дальнобойных ударов по территории России превысило количество дальнобойных ударов по территории Украины. Отдельные аналитики говорят, что соотношение ударов – один к полутора. С чем вы это связываете?

Я не готов руководствоваться такими цифрами. Есть факт того, что системность и эффективность наших глубинных ударов – дипстрайков – выросла. Это хорошо, это хороший плановый показатель. Но я не готов без весомых данных говорить, что мы превышаем количественно. Предполагаю, что, возможно, именно по количеству точечных ударов, но не по массовости. Я готов приятно удивиться и отдать должное в этом плане.

Еще раз, чтобы не казаться каким-то депрессивным, там – замечательные процессы. То, что мы наращиваем и эффективно бьем – это прекрасно, это должно быть. Это наш "геймченджер", и в дальнейшем должно быть развитие этих моментов. Потому что только стратегическое поражение дает реальный экономический и стратегический эффект. Чем оно эффективнее, тем больше рычагов для влияния на Кремль у нас есть.

Но мы видим, какое идет противодействие. Россияне всю зиму воевали с нашей энергетикой, и до сих пор воюют. Мы, соответственно, воюем с нефтяной промышленностью. Время покажет.

Выглядело, что долгое время мы не могли повторить российский "Шахед" ввиду эффективности применения дальнобойных дронов. Сейчас получается, что уже смогли?

На самом деле смогли давно. Здесь надо понимать экономику. Еще несколько лет назад появились тот самый "Лютый" и ряд подобных средств. То есть, промышленность у нас имеет фантазию и желание. Они это все делают. Но это безумная бюджетная нагрузка. Надо понимать, что дрон летит на ту территорию по координатам.

Огромной проблемой для нас было и, возможно, где-то частично остается, подтверждение результата. Поэтому мы используем немного другие тактики и методы, которые я не буду раскрывать. Противник первым пришел к меш-сети, к наблюдению и маневрированию.

С помощью Starlink, с другими системами, мы за всем следим. Противник больше внимания уделял борьбе с нашим РЭБом для того, чтобы мы не могли гасить "Шахеды". Это как этап холодной войны. Был придуман РПГ – придумали активную броню для танка. Был придуман F-14 – придумали ПЗРК и так далее. Это тот этап, куда мы движемся, и мы никуда от этого не денемся.

Учитывая радиоэлектронную борьбу и радиоэлектронную разведку – здесь мы сильнее или россияне?

Я убежден, что мы более эффективны в этом плане. С рядом своих проблем, но эффективнее.

Вы ранее говорили, что считаете украинские РЭБ и вообще системы глушения, возможно, даже самыми эффективными в мире.

Из того, что я знаю, сколько изучаю вопросов, сколько у меня было конференций и встреч с нашими партнерами, и из того, что вижу, – у меня есть все поводы так говорить.

Тот путь, которым мы прошли от малого комплексного РЭБа, системных подходов, синхронизации процессов по применению РЭБ, применения умных помех, IP-атак и так далее; то, что мы сейчас применяем, это как раз те беспрецедентные случаи, которые, возможно, кто-то уже копирует, но комплексно еще не применяет.

На самом деле для любой армии мира самым большим вызовом и самой большой проблемой станет именно комплексное применение технологий на широком поле боя. Поверьте мне, я не знаю страны, которая с этой задачей справится по состоянию на сейчас.

В этом контексте именно наш опыт является особенно ценным для Ближнего Востока. Мне понравилась фраза Владимира Зеленского, который на одной из закрытых встреч, как пишут журналисты, сказал, что мы должны продавать не дроны, а – свое влияние на Ближний Восток.

Абсолютно правильный подход. Надо понимать, что без системы проданный дрон ничего не стоит. Понимаем, что сначала надо провести разведку, надо обнаружить "Шахед". Далее надо понять его координаты, высоту, скорость, направление и тому подобное. Далее надо расставить подготовленных пилотов, дать им какие-то средства и замкнуть в систему связи, чтобы они коммуницировали между собой и со штабом.

Это как раз и есть то влияние и те уникальные знания, опыт, что имеет Украина. Не в P1-Sun дело. Здесь как раз экология, которой надо научить цивилизованный мир для того, чтобы они были готовы бороться с этой угрозой.

Россияне пошли по нашему пути – незадолго после того, как вы сформировали Силы беспилотных систем, они также сформировали отдельный род войск под названием Войска беспилотных систем. Как вы оцениваете их работу?

Я отдаю должное противнику относительно системных подходов к работе такого новейшего рода в их системе. И примеры таких подразделений, например, как "Рубикон" или что-то подобное, говорят за себя. Они действительно не просто донимают, а существенно влияют на те участки фронта, где работают. Нам тоже надо посмотреть на то, как они системно внедряют такие процессы.

С конца зимы украинские военные более 6 раз уничтожили российские комплексы типа "Искандер" и в целом пусковые установки для баллистики и также для ракет "Оникс". Как вы оцениваете такой новый способ борьбы с вражеской баллистикой? И почему это стало возможно только сейчас?

То, что сейчас происходит, – это заложенные ранее процессы. Процесс, который, наверное, дает по меньшей мере половину тех результатов, которые есть, несмотря на те структуры, которые выполняют и достигают этих результатов, я называю "мидлстрайками". На самом деле это очень дискуссионная тематика. В чем была задержка? Мы наконец имеем видеосопровождение полета дрона на большую дистанцию.

Здесь можно долго разговаривать о тактиках, о пути, которым можно и нужно двигаться. Однако это на самом деле самый короткий, эффективный путь, когда дрон или ракета, которая поражает, имеет видеоподтверждение. Это именно то развитие, которого мы долго-долго ждали. Благодаря этому в разы повышается эффективность работы наших средств по критическим объектам противника.

Решится ли Россия напасть на страны НАТО?

Сейчас мы слышим разговоры о вероятном нападении России на европейские страны. Мол, в ходе событий на Ближнем Востоке для россиян открывается лучшее "окно возможностей" для этого. Обсуждают 2 вероятных сценария – Сувальский коридор и Нарва в Эстонии. Что вы об этом думаете?

Я уклоняюсь от этого вопроса. Я очень не хочу превращаться в военного эксперта, которых у нас и так на телевидении хватает. Есть старая поговорка: "Хочешь мира – готовься к войне". Все возможно. Россияне очень непредсказуемы.

Однако вы очень хорошо знаете состояние российской армии и понимаете нашего врага. Как вы считаете, они способны на это, если мы говорим о военном потенциале? Кто-то может сказать, что они застряли в Украине и здесь не могут себе помочь.

При большом желании можно сделать многое. Я очень часто привожу пример коллапса с беженцами со стороны Беларуси в Польшу несколько лет назад. Представим, что то же самое происходит где-то на упомянутых направлениях, только буквально через полчаса туда приезжают какие-то жигули и из багажников начинают доставать автоматы, гранатометы и дроны.

Застряли они в Украине, или не застряли – у них хватит ресурса для того, чтобы это сделать. Это зависит от цели и задачи, которую они перед собой ставят. Это все реально.

Как вы оцениваете состояние и готовность наших европейских партнеров к этому?

Из хорошего – по крайней мере Северное направление пытается внедрять наш опыт. Они стараются и этим усилиям я отдаю должное. Готовы ли они? Здесь все зависит от того, сработает ли пятая поправка устава НАТО – авиация через час (после нападения, – 24 Канал), союзная поддержка и так далее.

Все зависит от сценария, который будет разыгран. Россия – очень хитрый враг. Здесь надо рассматривать разные сценарии и, соответственно, разрабатывать свои доктрины в соответствии с ними. Начиная от полномасштабного, заканчивая гибридным вторжением, о котором я упоминал. Поэтому полностью готовой страны, видимо, нет.

В каком положении Украина на поле боя?

Возвращаясь к нашей войне, как считаете, в каком мы положении сейчас?

Мы стоим, и, как бы сложно не было употреблять это слово, ресурсно мы еще будем стоять. И я повторяю, что стратегически мы эту войну уже выиграли, потому что мы есть. Мы на пороге принятия серьезных решений в плане поиска сценариев, вариантов, средств. То, что противник до сих пор сильный, тоже правда, как и то, что угроза захвата территорий есть, и будет еще достаточно долго.

Рассчитывать на международную политику, на дипломатию сейчас неэффективно. Поэтому рассчитываем только на себя. Пока мы есть, до тех пор мы будем стоять и, соответственно, паритеты в этой войне не определены до тех пор, пока мы живы.

Какое оружие изменит ход войны в нашу пользу?

Есть мнение, что HIMARS стали тем "геймченджером" на поле боя, который сделал возможным освобождение Херсона. Вы тогда руководили 59 бригадой, которая участвовала в контрнаступлении на Херсонщине, и можете точно об этом говорить. Как вы считаете, существует ли сейчас такое оружие, которое могло бы стать новым "геймченджером" на поле боя?

Конечно, да. Если мы берем 2022 год, появление HIMARS именно на поле боя, – это прекрасный исторический прецедент того, как можно переламывать мощного противника, ресурсно богаче нас. Условно, если у нас достаточно ракетных оперативно-тактических комплексов, типа "Точки" – это был бы ничего себе шаг для того, чтобы бороться с противником.

Далее – появление эффективных разведывательно-ударных комплексов, беспилотных систем. Например, Bayraktar в достаточном количестве показал эффективность. Средства перехвата, их масштабирование, которое происходит сейчас, появление лазерного оружия на поле боя – также бы это все сделало. Фантазировать можно много.

Я точно знаю, что идет работа, но у нас ресурсная война. Мы ее пока что выдерживаем благодаря нашим союзникам. Это большой, хороший результат. И дай Бог, чтобы эта поддержка не заканчивалась. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает, благодаря чему у нас есть ресурс для того, чтобы не просто стоять, а развиваться, искать какие-то способы противодействовать.

"Знаю причины": об отставке из СБС

Когда вас назначили на должность командующего СБС, в одном из интервью вас спросили о самом большом вызове. Вы сказали: "Чтобы хватило времени, чтобы успеть сделать то, что я задумал". Вы пробыли командующим примерно год, успели?

Нет.

Можете ли вы говорить, что не успели?

Армия – это такая институция, которая очень хорошо применяет старое и очень плохо воспринимает новое. На самом деле такие ныне популярные слова, как сформированная система и четкие доктринальные понятия, – это как раз то, что я не успел. Потому что очень важными в системном плане, в деятельности СБС и вообще подразделений беспилотных систем являются именно доктрины, на которые они могут опираться – когда они не противоречат, не пересекаются друг с другом, и есть порядок.

Тогда появляется здоровый запрос к производителю; появляется системный подход и требования к тем средствам, которые должны быть, кто их должен применять, сколько они должны стоить, сколько их должно быть. Это все математика и экономика. И именно то, что я не успел.

Как вы оцениваете результаты работы "Мадяра" – вашего преемника на посту главы СБС?

Не буду отвечать на этот вопрос.

Мы понимаем, что не вы принимали решение о своей отставке, но понимаете ли вы реальные причины?

Не буду отвечать на этот вопрос, но да – понимаю и прекрасно их знаю.

После отставки Андрея Ермака с должности бывшего руководителя Офиса Президента Владимир Зеленский начал встречаться с экс-чиновниками. Вас, видимо, можно отнести к людям из команды бывшего главкома Валерия Залужного. И мы видели, что Зеленский встречался с Залужным. Были ли у вас разного рода встречи после отставки Ермака?

Нет, не было.

В 19 лет вы получили жизненно формирующий опыт в Ираке. В 29 – открыли первый огонь в сторону россиян. В 39 – возглавили новый род войск. Где вы видите себя в 49 лет?

Интересно, я не считал это. Я вам скажу, что с цифрой 9 у меня действительно по жизни есть очень интересные мистические связи, поэтому сейчас вы меня прямо вдохновили.

В 49 я вижу себя прежде всего счастливым, вдохновленным гражданином своего государства. Мирного государства. Счастливым мужем и отцом. Я действительно вдохновлен, и я очень хочу "заразить" всех, кого встречаю, тем опытом, теми знаниями и теми взглядами, которые я имею на технологическую войну, и вообще на войну.

Я очень хочу, чтобы этот опыт не пропал зря и чтобы как можно больше людей о нем узнали, чтобы это стало каким-то пазлом в их деятельности, в их картинке.

А что с девятками?

В девятом классе у меня были все шансы не выжить. Один из самых тяжелых вызовов в моей жизни – это отбор "Две недели ада" в спецназе ГУР, где я проходил под номером девять. Там нет имен, фамилий, званий. Там только номера. Машина, на которой я должен был разбиться, была "девятка". Это первое, что в голову приходит.

Как может закончиться война в Украине?

Какой финал боевых действий будет для вас достойным или хотя бы приемлемым?

Вы сейчас о мечте или о реальной оценке?

О реальной оценке.

В общем, мечты не заканчиваются. То, что Путин умрет и Россия развалится – это же вопрос времени. И это мечта, до которой я надеюсь дожить. Я осознаю то, что самостоятельно мы на Красную площадь не зайдем, так как мечтаем. По крайней мере не сейчас. Для меня наиболее вероятным сценарием окончания полномасштабного вторжения будет переход к обороне в режиме ООС, так как это было. Это то, что я вижу.

То есть с замороженной линией фронта? При каких обстоятельствах это возможно? Потому что пока мы видим, что россияне никак на это не соглашаются.

Это как раз комплекс политико-экономических рычагов влияния. И военных, конечно. Автоматически о нем не говорю, потому что количество уничтоженных россиян – это, соответственно, эквивалент того, насколько они готовы будут (к миру, – 24 Канал).

Достойным окончанием войны для нас будет то, что именно мы заставляем их отказаться. В лучшем случае – вывести войска, перейти к справедливому регулированию этого конфликта. Достойным будет возвращение как минимум Херсонской и Запорожской областей. Для меня это уже будет достаточно достойный результат. О Донецкой, о Луганской – это также мечта, но, скажем, немножко более далеко идущая, чем эти.

В момент, когда мы услышим фразу о том, что начинают принимать пункты о демобилизации личного состава, и наши ребята и девушки смогут возвращаться домой, я смогу сказать, что мы выстояли, мы достойно выдержали этот вызов.