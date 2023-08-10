После начала войны олигарх закрыл стратегический завод: Данилов объяснил, чем все закончилось

Алексей Данилов рассказал об атмосфере первых дней полномасштабной российской агрессии. Украинские олигархи по-разному себя вели в конце февраля 2022 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что во время полномасштабного вторжения России в Украину олигархи должны оставаться в государстве и максимально помогать ему всем, чем могут. Он рассказал о поведении таких людей в феврале 2022 года.

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Что происходило в феврале

По словам Данилова, некоторые олигархи после встречи с Владимиром Зеленским 23 февраля сели на свои самолеты и покинули территорию нашей страны. Сейчас они находятся в Сардинии, Монако и в других местах, где им удобно. Он добавил, что есть оставшиеся в Украине люди, однако не стал называть их имена.

Секретарь СНБО упомянул случай с неназванным олигархом. Он произошел 25 февраля.

Вечером мне звонит по телефону руководитель одного из наших военно-оборонных предприятий и говорит: "Мячеславович, у нас беда. Один из олигархов закрыл свой завод",

– сказал Данилов.

По его словам, это было в первые дни войны в одном из промышленных районов. От него зависит возможность Украины производить определенную продукцию для поражения россиян.

Ночью Данилов нашел телефон соответствующего лица и провел с ним короткий и очень жесткий разговор по поводу последствий. Он пояснил, что завод должен заработать на следующий день, "и это произошло".

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