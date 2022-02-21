Нацполиция продлила усиленный режим службы до 26 февраля

Украинские правоохранители продолжают работать в усиленном режиме до субботы, 26 февраля. Ранее их переводили в усиленную службу 14 февраля.

Полицейским корректируют графики, чтобы уменьшить нагрузку

Поскольку ситуация в Украине остается сложной, полицейские должны быть готовы защищать порядок. Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране,

– подчеркнул Клименко.

Так, недавно полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны Чернобыльской АЭС. Всего 245 объектов критической инфраструктуры в государстве охраняют около 2 тысяч правоохранителей.

"Конечно, усиленный режим несения службы – это большая нагрузка для полицейских. Мы стараемся скорректировать графики дежурств так, чтобы у полицейских было время на отдых", – отметил глава Нацполиции.

Он добавил, что по итогам работы в усиленном режиме на прошлой неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.

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