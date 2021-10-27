Очевидцы аварии рассказали, что оторванное колесо от одной из машин повредило припаркованный неподалеку внедорожник. На место ДТП прибыл сын погибшего водителя Chevrolet.
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Сын погибшего надеется на наказание
Сын погибшего в ДТП рассказал, что его отец был осторожным за рулем, в отличие от водителя Infinity. Поэтому мужчина надеется на справедливое наказание для него.
Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было наплевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит,
– заявил мужчина.
Свидетели аварии рассказали, что один из пассажиров авто виновника ДТП несколько минут лежал на обочине без сознания, однако впоследствии пришел в себя. У девушки, которая также была в этом автомобиле, болел живот, на что она жаловалась. Также очевидцы говорят, что она долго плакала.
Смертельное ДТП в Харькове: главное
- Вечером 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове авто Infinity на огромной скорости протаранило Chevrolet. Водитель последнего погиб на месте.
- Вероятным виновником ДТП является 16-летний юноша, который отмечался правонарушениями в прошлом. В 14 лет он стрелял из пистолета по людям.
- Полиция открыла уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".