Очевидцы аварии рассказали, что оторванное колесо от одной из машин повредило припаркованный неподалеку внедорожник. На место ДТП прибыл сын погибшего водителя Chevrolet.

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Сын погибшего надеется на наказание

Сын погибшего в ДТП рассказал, что его отец был осторожным за рулем, в отличие от водителя Infinity. Поэтому мужчина надеется на справедливое наказание для него.

Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было наплевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит,

– заявил мужчина.

Свидетели аварии рассказали, что один из пассажиров авто виновника ДТП несколько минут лежал на обочине без сознания, однако впоследствии пришел в себя. У девушки, которая также была в этом автомобиле, болел живот, на что она жаловалась. Также очевидцы говорят, что она долго плакала.

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