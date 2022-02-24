Надо сохранять спокойствие и чистить пулеметы, – Сенцов об угрозе со стороны России

Россия может решиться пойти в полномасштабное наступление на Украину. Несмотря на это, украинцам необходимо не поддаваться панике и быть готовыми к любому развитию событий.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал кинорежиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов. В то же время Украине не стоит недооценивать противника.

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По словам Сенцова, в войне мало положительных сторон, однако теперь украинцы поняли, что они не хуже других. Комплекс неполноценности у граждан постепенно исчезает, и это очень хорошо.

Не надо недооценивать противника. Необходимо заниматься собой, сохранять спокойствие и чистить пулеметы,

– заявил кинорежиссер.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

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