Надо найти формулу: Гройсман о повышении цены на газ в Украине
Кабинет министров разрабатывает формулу цены на газ для украинцев, которая бы учитывала социальные и экономические факторы.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.
Гройсман напомнил, что в сезоне 2017 – 2018 годов цены на газ в Украине не повышали.
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Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны. Я подчеркиваю, что надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан,
– сказал Гройсман.
Источник: 24 Канал
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