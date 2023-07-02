Нельзя недооценивать дерзость Лукашенко: насколько реальна угроза "вагнеровцев" с севера

После неудачного мятежа Пригожина его ЧВК "Вагнера" передислоцируется в Беларусь. Речь идет о вероятной угрозе не только для Украины, но и для Польши, о чем на днях подчеркнул президент Анджей Дуда. Впрочем, вероятный сценарий с наступлением данных сил маловероятен.

Об этом 24 Каналу сказал общественный деятель, глава БФ "Новая дорога", политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он объяснил опасения польского президента.

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О чем заявил Дуда

Президент Польши Анджей Дуда 28 июня посетил Киев. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он заявил, что наемники Пригожина – "опытные в боях и хорошо обученные солдаты" и даже несколько тысяч вагнеровцев могут представлять потенциальную опасность. Более того – пока никто точно не знает, как их будут использовать и какие у них задачи.

"Почему Дуда делает подобные заявления? Армия Польши фактически переведена в боевую готовность. Это не секрет. НАТО наращивает свои силы на восточных границах Европы, что абсолютно справедливо. И предостережения Дуды справедливы. Ему нужно быть максимально вооруженным, чтобы не допустить агрессию России через Беларусь – будем читать это так", – сказал политический эксперт.

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Он пояснил, что на саммите в Вильнюсе вероятно будет принят новый документ, предусматривающий изменение оборонной стратегии Альянса. Это означает, что действия НАТО должны быть такими, чтобы не допустить агрессию с любой стороны. А Беларусь является "единственным мостиком, соединяющим Россию и западный мир".

Есть ли угроза для Украины

Путин списал вагенровцев и другие ЧВК – это для него "отыгранная карта". Мол, сейчас в России активно насаждаются контракты с минобороны и даже Кадыров, по словам Валерия Клочка, его подписал. Поэтому заявления польского президента справедливы, но угроза со стороны данной группировки маловероятна.

Угрозы со стороны ЧВК "Вагнера" я не вижу. Но нельзя недооценивать дерзость Лукашенко. Я не преуменьшаю его преступления, но утверждать, что он начнет использовать вагнеровцев для атаки нельзя,

– добавил он.

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