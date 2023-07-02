Про це 24 Каналу сказав громадський діяч, голова БФ "Нова дорога", політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він пояснив побоювання польського президента.
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Про що заявив Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда 28 червня відвідав Київ. На спільній пресконференції з Володимиром Зеленським він заявив, що найманці Пригожина – "досвідчені у боях та добре навчені солдати" і навіть кілька тисяч вагнерівців можуть становити потенційну небезпеку. Ба більше – наразі ніхто достеменно не знає як їх використовуватимуть і які у них завдання.
"Чому Дуда робить подібні заяви? Армія Польщі фактично переведена у бойову готовність. Це не секрет. НАТО нарощує свої сили на східних кордонах Європи, що абсолютно справедливо. І застереження Дуди справедливі. Йому треба бути максимально озброєним, щоб не допустити агресію Росії через Білорусь – будемо читати це так", – сказав політичний експерт.
Валерій Клочок про ймовірну загрозу вагнерівців з Білорусі: дивитись відео
Він пояснив, що на саміті у Вільнюсі ймовірно ухвалюватиметься новий документ, який передбачатиме зміну оборонної стратегії Альянсу. Це означає, що дії НАТО мають бути такими, щоб не допустити агресії з будь-якого боку. А Білорусь наразі є "єдиним містком, що з'єднує Росію та західний світ".
Чи є загроза для України
Путін списав вагенрівців та інші ПВК – це для нього "відіграна карта". Мовляв, наразі в Росії активно насаджуються контракти з міноборони і навіть Кадиров, за словами Валерія Клочка, його підписав. Тому застереження польського президента справедливі, але загроза з боку даного угрупування малоймовірна.
Загрози з боку ПВК "Вагнера" я не бачу. Але не можна недооцінювати зухвалості Лукашенка. Я не применшую його злочини, але стверджувати, що він розпочне використовувати вагнерівців для атаки не можна,
– додав він.
Найманці ПВК "Вагнера" у Білорусі: останні новини
- Володимир Зеленський наголосив, що контингент найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі буде не дуже великим. Частина з них досі залишається на тимчасово окупованих територіях, а понад 20 тисяч вже ліквідували українські захисники. Президент відзначив, що розвідка щодня доповідає йому щодо цього питання.
- 30 червня Володимир Зеленський наказав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу ОК "Північ" Сергію Наєву посилити кордон із Білоруссю. Відповідне рішення було озвучене на Ставці. За словами українського Президента, ситуація на постійному контролі.
- В інтерв'ю іноземному ЗМІ Головнокомандувач Валерій Залужний відзначив, що варто бути готовим до будь-яких сценаріїв. Завдання військових – мінімізувати наслідки того, що може бути. Утім, Залужний пояснив, що в його розумінні найгірший сценарій – застосування Росією ядерної зброї.