Про це 24 Каналу сказав громадський діяч, голова БФ "Нова дорога", політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він пояснив побоювання польського президента.

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Про що заявив Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда 28 червня відвідав Київ. На спільній пресконференції з Володимиром Зеленським він заявив, що найманці Пригожина – "досвідчені у боях та добре навчені солдати" і навіть кілька тисяч вагнерівців можуть становити потенційну небезпеку. Ба більше – наразі ніхто достеменно не знає як їх використовуватимуть і які у них завдання.

"Чому Дуда робить подібні заяви? Армія Польщі фактично переведена у бойову готовність. Це не секрет. НАТО нарощує свої сили на східних кордонах Європи, що абсолютно справедливо. І застереження Дуди справедливі. Йому треба бути максимально озброєним, щоб не допустити агресію Росії через Білорусь – будемо читати це так", – сказав політичний експерт.

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Він пояснив, що на саміті у Вільнюсі ймовірно ухвалюватиметься новий документ, який передбачатиме зміну оборонної стратегії Альянсу. Це означає, що дії НАТО мають бути такими, щоб не допустити агресії з будь-якого боку. А Білорусь наразі є "єдиним містком, що з'єднує Росію та західний світ".

Чи є загроза для України

Путін списав вагенрівців та інші ПВК – це для нього "відіграна карта". Мовляв, наразі в Росії активно насаджуються контракти з міноборони і навіть Кадиров, за словами Валерія Клочка, його підписав. Тому застереження польського президента справедливі, але загроза з боку даного угрупування малоймовірна.

Загрози з боку ПВК "Вагнера" я не бачу. Але не можна недооцінювати зухвалості Лукашенка. Я не применшую його злочини, але стверджувати, що він розпочне використовувати вагнерівців для атаки не можна,

– додав він.

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