В "Нафтогазе" отреагировали на предписание НАПК о Витренко: противоречит законодательству

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило наблюдательному совету "Нафтогаза" предписание о назначении Юрия Витренко. В НАПК требуют уволить Витренко, ведь контракт с ним является нарушением закона. В "Нафтогазе" говорят, предписание будут обжаловать в суде.

В компании отметили, что НАПК должно обратиться в суд, а не в наблюдательный совет. Так считает сам председатель правления НАК Юрий Витренко.

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НАПК должно было обратиться в суд, а не в наблюдательный совет, – Витренко

Глава "Нафтогаза" говорит, что реагирования предписанием не предусмотрены в случае нарушения статей 26 и 67 закона "О предотвращении коррупции". Нарушения статьи 26 действительно могут быть основанием для расторжения контракта. Однако, сообщил Витренко, НАК должна обратиться для этого именно в суд.

Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являются они сами?

– сказал Витренко.

В НАПК говорят, что назначение Витренко противоречит закону

Отметим, что свое предписание НАПК направило председателю наблюдательного совета Клэр Споттисвуд. В агентстве говорят, что по закону, после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, работая на государство. До должности в "Нафтогазе" Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики, так его решения могли влиять на деятельность НАК.

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