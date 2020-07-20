Дмитрий Разумков убежден, что кризис, обусловленный коронавирусом, еще продлится. Однако Украина понемногу выходит из кризиса, поскольку выполнение бюджета растет.

Об этом он заявил на брифинге 20 июля, сообщает 24 канал.

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В следующем году экономика вырастет на 6%

"На самом деле Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир. Коронавирус и пандемия внесли свои ограничения, свои новеллы, которые мы видим как в мировой экономике, так и в экономике нашего государства. Если мы говорим на языке цифр, то, если я не ошибаюсь, согласно прогнозам, по Еврозоне будет спад экономики почти на 9%. Это в этом году. В следующем году прогнозируется лишь рост на 6% – опять она не восстановится. И это приводит к тому, что меняются приоритеты для каждого из государств", – рассказал Разумков.

В частности, главным таким изменением является именно переориентация на внутренних производителей, на защиту национальных интересов, на защиту и продвижение экономики – собственной экономики государств.

Разумков уверен, что работать исключительно в режиме закрытой экономики невозможно. Следовательно, международное движение и финансов, и капитала, и промышленности, и товаров также будет сохраняться. Взамен Украина должна находить ключевые точки роста и развиваться.

Понемногу выходим из кризиса

Относительно выполнения бюджета – то за последние 1,5-2 месяца мы видим позитивный тренд. Если до июня выполнение бюджета было около 88%, то сейчас мы видим 92%,

– отметил Разумков.

По его словам, это означает, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса.

"Но говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, – я думаю, что это, мягко говоря, рановато. И экономический кризис, с которым мы столкнулись в мире, – я думаю, что его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны. И, к сожалению, сегодня говорить, что мы прошли худшую точку, я думаю, что тоже пока рано", – подытожил глава ВР.

Прогноз Всемирного банка по украинской экономике