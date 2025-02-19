Путин должен быть заключен в тюрьму или даже казнен, – глава военного комитета Сената США
Председателя военного комитета Сената США Роджера Викера спросили о доверии к Владимиру Путину. На фоне последних заявлений Дональда Трампа мнение сенатора-республиканца несколько отличается.
Он считает, что в переговорах по Украине российскому президенту доверять нельзя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Х корреспондента CNN Ману Раджу.
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Путин – военный преступник
Во время телефонного разговора 12 февраля Путину удалось убедить Трампа в своем желании мира. Об этом американский лидер с "большой уверенностью" рассказал в Овальном кабинете после. Однако сенатор Уикер не разделяет такого мнения президента США.
Путин – военный преступник, который должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни, если не быть казненным,
– сказал он.
Сенатор также добавил, что единственное, в чем можно доверять россиянам, это то, что они "сделают что угодно в свою пользу".
Владимир Путин нарушил все нормы международного права и должен быть обвинен, привлечен к ответственности и заключен в тюрьму, возможно, даже казнен,
– заявил Уикер.
Напомним, разведка США и ее союзники считают, что Путин не отказался от планов захвата всей Украины, несмотря на большие потери на фронте. Диктатор может согласиться на определенное прекращение огня, но не готов к настоящему миру.