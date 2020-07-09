Курс гривны относительно доллара 9 июля на наличном рынке практически не изменился, а вот евро подешевело более чем на 10 копеек.

Доллар в четверг подорожал на копейку – покупали его за 26,84 гривны, а продавали – по 27,07 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг покупали по 30,14 гривны (+12 копеек), а продавали по 30,62 гривны (+13 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 9 июля такой:

доллар – 26,93 гривны (покупка) і 27,00 гривен (продажа);

евро – 30,25 гривен (покупка) і 30,35 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 9 июля доллар подорожал на 2 копейки и стоил 26,95 гривны. Евро также прибавило в цене 2 копейки и стоило 30,43 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели и-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривен за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожало, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала