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      Наличный курс валют 4 сентября: гривна потеряла несколько копеек

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      Наличный курс валют на сегодня 4 сентября .2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 4 сентября в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 4 сентября на наличном рынке несущественно снизился.

      Доллар в среду покупали за 25,09, что на 3 копейки больше по сравнению со вторником, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,34 грн – так же, как накануне.

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      Евро покупали за 27,47 грн (+4 копейки), а продавали по 27,87 грн (+2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 4 сентября доллар не изменился и стоил 25,26 грн. Евро прибавил в цене лишь 1 копейку и стоил 27,71 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канал

       

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      Теги: Новости Украины Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Евро
      Источник: 24 канал
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