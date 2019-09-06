Наличный курс валют 6 сентября: евро и доллар подешевели еще больше

Курс гривны относительно евро и доллара 6 сентября на наличном рынке укрепился на 6-8 копеек.

Доллар в четверг покупали за 24,99 грн (-8 копеек по сравнению с четвергом), а продавали по 25,25 грн (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро покупали за 27,50 грн (-7 копеек), а продавали по 27,91 грн (-6 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 6 сентября доллар подорожал на 5 копеек и стоил 25,31 грн. Евро прибавил в цене 16 копеек и стоил 27,99 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задача Нацбанка – достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала