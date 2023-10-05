Нам поздно волноваться, – Зеленский прокомментировал события в США по поддержке Украины
Президент Владимир Зеленский отреагировал на события в США по поддержке Украины. Он считает, что у нашего государства нет времени на волнение.
Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Гранаде 5 октября, информирует 24 Канал. Президент подчеркнул, что нам нужно работать.
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Зеленский отреагировал на события в США по поддержке Украины
По его словам, у Украины нет времени на волнение поддержки партнеров на фоне последних событий в США. Нашему государству нужно работать.
Я думаю, в Украине мы перестали переживать с первого дня полномасштабной войны. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что во время своего последнего визита в США он услышал от Байдена заверения в 100% поддержке Белого дома и двухпартийной поддержке от Конгресса.
Зеленский отметил, что сейчас у США сложный избирательный период, поэтому раздаются разные голоса.
"Некоторые из них очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", – добавил президент.
Что этому предшествовало
- Напомним, что 4 октября Палата представителей уволила своего спикера. Это произошло на фоне голосования по временному бюджету США, из которого исключили помощь Украине.
- Так, республиканцы в Палате представителей Конгресса США решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украины. Их должны были предоставить в рамках нового оборонного бюджета на 2024 год.
- Спикер Госдепа заявил, что во временный бюджет США не заложены 2 программы помощи, которые позволили бы заключить контракты по производству оружия Украине. Для того, чтобы передать военную помощь, Пентагон должен будет отдать оружие из собственных запасов.
- Джон Кирби отметил, что неодобрение новой помощи Украине может иметь ужасающие последствия на поле боя. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы эта поддержка была прервана.
- Кстати, уволенный спикер Кевин Маккарти заявил, что не заключал постороннего соглашения о помощи Украине.