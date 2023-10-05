Нам поздно волноваться, – Зеленский прокомментировал события в США по поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на события в США по поддержке Украины. Он считает, что у нашего государства нет времени на волнение.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Гранаде 5 октября, информирует 24 Канал. ​Президент подчеркнул, что нам нужно работать.

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Зеленский отреагировал на события в США по поддержке Украины

По его словам, у Украины нет времени на волнение поддержки партнеров на фоне последних событий в США. Нашему государству нужно работать.

Я думаю, в Украине мы перестали переживать с первого дня полномасштабной войны. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что во время своего последнего визита в США он услышал от Байдена заверения в 100% поддержке Белого дома и двухпартийной поддержке от Конгресса.

Зеленский отметил, что сейчас у США сложный избирательный период, поэтому раздаются разные голоса.

"Некоторые из них очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", – добавил президент.

Что этому предшествовало