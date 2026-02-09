Об этом сообщили в ФСБ России, цитирует Nexta Live.

Что говорят о причастности Польши к покушению?

Российская спецслужба утверждает, что в деле покушения на генерала ГРУ России присутствует "польский след". Дело в том, что, по данным ФСБ, сын одного из подозреваемых Любош Корба якобы помогал в вербовке. Он, гражданин Польши, делал это якобы при содействии польских спецслужб.

По версии ФСБ, его отец Любомир Корба был организатором покушения, а другой подозреваемый Виктор Васин – его сообщником.

Россияне в очередной раз заявили, что заказ на убийство якобы "поступил от СБУ", а за убийство генерала обещали 30 000 долларов.

В то же время росСМИ не уверены, что задержанные Корба и Васин действительно имеют отношение к стрельбе по российскому военному. Сам Алексеев, по данным россиян, уже пришел в себя после операции и "вероятно, будет жить".

Новые детали следствия